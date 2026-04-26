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Canciller del Reino de España realizará visita oficial a República Dominicana

La visita es en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025

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    Canciller del Reino de España realizará visita oficial a República Dominicana
    El canciller del Reino de España, José Manuel Albares, estará este martes en el país. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibirá este martes 28 de abril a su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares, quien realizará una visita oficial al país.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España llegará a la Cancillería en horas de la mañana. Tras los saludos protocolares, ambos cancilleres sostendrán una reunión de trabajo.

    La agenda incluye una conferencia de prensa conjunta, en la que se informará sobre los temas abordados.

    • La visita se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión.

    República Dominicana y el Reino de España mantienen relaciones diplomáticas de larga data y una agenda de cooperación en áreas de interés común, en el marco de un diálogo institucional continuo y respetuoso.

    RELACIONADAS

    Se informó que el ministro español estará acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga; así como por otros funcionarios.

    El canciller Roberto Álvarez estará acompañado por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz, junto a otros funcionarios del Mirex.

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