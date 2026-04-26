Omar Fernández invita a primer congreso internacional de geopolítica en RD

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, invitó a los sectores político, empresarial y académico a participar en el Primer Congreso Internacional de Geopolítica, que se celebrará el próximo 13 de mayo en la capital.

En un audiovisual difundido en redes sociales, Fernández destacó la importancia de comprender los cambios globales. "El mundo está cambiando de manera acelerada. Las tensiones globales, nuevos bloques económicos y los avances tecnológicos están redefiniendo las reglas del tablero geopolítico", expresó.

La actividad tendrá lugar en el Hotel Jaragua, específicamente en el Salón Anacaona, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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Agregó que la República Dominicana no puede permanecer al margen de estas transformaciones. "Hoy más que nunca necesitamos entender hacia dónde va el mundo para tomar mejores decisiones como país, aprovechar oportunidades y prepararnos frente a los riesgos", sostuvo.

Espacio de análisis y debate

El evento es organizado por el analista Manuel Cruz y tiene como objetivo generar un espacio de discusión sobre las dinámicas que configuran el nuevo orden mundial.

Fernández consideró que el congreso será un escenario clave para el intercambio de ideas y la actualización en temas geopolíticos. "El que hace política en el país debe apoyar este espacio de reflexión", afirmó.

Expositores internacionales

El congreso contará con la participación de expertos de distintos países, entre ellos: Ana Esther Ceceña, Alfredo Jalife y Pedro Baño.

A nivel local, participará el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, mientras que el cierre estará a cargo del expresidente Leonel Fernández, quien ofrecerá una conferencia magistral.

El evento busca posicionarse como un punto de encuentro para analizar los desafíos globales y su impacto en el país.