Canciller español llama a países iberoamericanos a reforzar la paz en medio de tensiones con EE. UU.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares durante una conferencia para los medios de comunicación en el Salón de Convenciones de la Cancillería dominicana este 28 de abril de 2026. A la derecha el canciller dominicano Roberto Álvarez. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En medio del conflicto diplomático y comercial entre Estados Unidos y España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, llamó a los países iberoamericanos a trabajar en "un horizonte de paz y estabilidad", durante su visita a República Dominicana.

Luego de sostener una reunión con el canciller dominicano, Roberto Álvarez, el funcionario español destacó el rol del país como aliado de la comunidad iberoamericana y enfatizó que "siempre ha jugado en equipo".

"Tenemos que trabajar conjuntamente para ofrecer un horizonte de respeto a la carta de las Naciones Unidas, un horizonte de paz y estabilidad para toda la humanidad", dijo.

Desde que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se negó a permitir que Estados Unidos use las bases militares ubicadas en el país mediterráneo (Rota y Morón) para atacar a Irán, en marzo de este año, las relaciones bilaterales han entrado en una dinámica tensa.

Posteriormente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la posibilidad de sanciones comerciales al país europeo por una decisión calificada como "unilateral", lo que incrementó las fricciones diplomáticas en un escenario que se mantiene incierto.

Albares también resaltó la importancia de las relaciones entre España y República Dominicana, que fue invitada a participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la ciudad de Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

"Hemos intercambiado, y seguiremos haciéndolo con el canciller, la importancia vital para el espacio iberoamericano de que se afirme, en este escenario geopolítico actual, la voz de la región", agregó.

Cooperación en Haití

Entre los temas abordados por ambos representantes, se planteó la cooperación del Gobierno español para la pacificación de Haití. Albares expresó que su país está interesado en la estabilización de la nación vecina.

"También le he trasladado al canciller Álvarez el firme compromiso de España para trabajar conjuntamente en la estabilización de Haití, y hemos analizado, por supuesto, el resto del marco de toda América Latina", indicó.

Añadió que España "va a seguir apoyando el desarrollo, los avances de República Dominicana" y reiteró que considera al país como una nación hermana.

Canciller dominicano destaca cooperación

Durante el acto, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana afirmó que la relación con España trasciende lo protocolar y se basa en un diálogo cercano, franco y constructivo.

Álvarez señaló que los vínculos bilaterales se sustentan en la cooperación, los intercambios económicos y culturales, así como en la cercanía entre ambos pueblos.

"Nos une la cultura y una historia compartida, pero nos define aún más la manera en que hemos sabido asumirla, sin desconocer sus complejidades, con una vocación constructiva orientada hacia lo que podemos hacer juntos hoy y mañana", manifestó.

El funcionario destacó que en España reside una de las comunidades dominicanas más numerosas en el exterior, con más de 200 mil compatriotas, lo que consideró una expresión concreta de la relación bilateral.

En ese sentido, agradeció al pueblo y al Gobierno español la acogida brindada a los dominicanos, quienes —indicó— contribuyen activamente a la vida económica, social y cultural de ese país.

Detalles de la visita

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-28-at-111044-am-4e12205d.jpeg El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibe este martes 28 de abril de 2026 a su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares, quien realiza una visita oficial al país. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Por tercera vez desde su designación en 2021, José Manuel Albares visitó la República Dominicana. El diplomático arribó al país la tarde de ayer, después de una visita a Puerto Rico y participó en un encuentro con representantes del sector empresarial en Santo Domingo.

La mañana de hoy, alrededor de las 9:30, visitó el proyecto de la AECID "Sistema Integral de atención y protección a víctimas de violencia", orientado a fortalecer las capacidades de la fiscalía en la atención a víctimas.

Alrededor de las 11:03 de la mañana, fue recibido por Álvarez en la Casona de la Cancillería. Tras la fotografía oficial, ambos sostuvieron una breve conversación frente al lugar. La interacción duró unos 30 segundos, tras lo cual sostuvieron una reunión de trabajo.

A las 12:17 del mediodía, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa conjunta sobre los temas abordados.

A la 1:40 de la tarde, Albares compareció ante medios españoles en la residencia de la embajadora de España en República Dominicana y posteriormente salió del país.

La visita se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido en Madrid en mayo de 2025 y da seguimiento a los compromisos acordados en esa ocasión.

Delegaciones

Durante su reunión en la Cancillería, el ministro español estuvo acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo ; la embajadora de España en la República Dominicana , Lorea Arribalzaga , así como otros funcionarios.

; la embajadora de en la , , así como otros funcionarios. Mientras que el canciller Roberto Álvarez estuvo acompañado por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz, junto a otros funcionarios del Mirex.