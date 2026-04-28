FP advierte proyecto que impulsa el PRM abrirá puerta a pagos irregulares con fondos públicos

Al fijar la posición oficial de la organización en rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Raúl Martínez (C), explicó que la iniciativa busca autorizar el pago a múltiples personas físicas y jurídicas de una cantidad indeterminada de dinero, para satisfacer supuestas deudas contraídas por la Administración Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promueven un proyecto de ley que permitiría al Estado realizar pagos millonarios por obras que no habrían sido contratadas conforme a los procedimientos legales.

La advertencia fue hecha por el secretario de Asuntos Jurídicos de la organización opositora, Raúl Martínez, quien afirmó que la iniciativa vulnera la Constitución y debilita los controles sobre el uso de los recursos públicos.

El partido se refiere a un nuevo proyecto de ley que busca saldar deudas acumuladas del Estado con contratistas por obras ejecutadas en distintas instituciones públicas, algunas con décadas de antigüedad. La iniciativa es del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde fue sancionada en dos lecturas consecutivas. También fue aprobada por los senadores, pero por un cambio volvió a la cámara baja.La primera pieza de esa naturaleza aprobada por los legisladores fue observada por el Poder Ejecutivo porque no identificaba a los deudores ni las fuentes de dónde saldrían los recursos para pagar. Ante esto, la actual iniciativa creó una comisión que se encargaría de una depuración antes del pago.

De acuerdo con Martínez, la pieza legislativa busca autorizar erogaciones de fondos del tesoro público para saldar supuestas deudas con personas físicas y empresas, vinculadas a obras de infraestructura ejecutadas sin cumplir las normativas vigentes. Indicó que el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente es estudiado en el Senado.

Pide al Senado rechazar el proyecto

El dirigente político sostuvo que una propuesta similar fue previamente observada por el Poder Ejecutivo, pero que ha sido reintroducida por legisladores oficialistas. A su juicio, la iniciativa representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la transparencia en la administración pública.

Asimismo, cuestionó que el proyecto reconozca como acreedores del Estado a múltiples beneficiarios sin que se establezcan con claridad las condiciones en que se originaron los compromisos, ni se verifique la ejecución de las obras o los montos a pagar.

La Fuerza del Pueblo exigió al Senado de la República rechazar el proyecto de ley, y expresó que espera que el Poder Ejecutivo, en caso de ser aprobado en la Cámara Alta, se abstenga de promulgarlo y lo devuelva al Congreso con las observaciones correspondientes.

La organización indicó que dará seguimiento al curso de la iniciativa, al considerar que podría tener implicaciones en el manejo de los fondos públicos.