Roberto Rosario: versión del Gobierno no refleja la realidad de los precios de combustibles y comida

Roberto Rosario, expresidente de la JCE y dirigente del opositor partido Fuerza del Pueblo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo Roberto Rosario criticó este martes los recientes anuncios del Gobierno sobre el congelamiento de los precios de los combustibles y la estabilidad de los artículos de la canasta básica, al considerar que no reflejan la realidad económica del país.

En relación con el anuncio realizado por el presidente Luis Abinader, Rosario señaló que la decisión de congelar los precios de los combustibles se produjo luego de incrementos acumulados que, según indicó, rondan los 24 pesos en pocos días.

"Por tanto, se aumentó, para luego anunciar congelación", acotó a través de un mensaje colgado en su cuenta de X.

A su juicio, esto desvirtúa el impacto positivo que se intenta proyectar con la medida.

Sobre los precios de los productos de la canasta familiar, el exfuncionario citó datos presentados en redes sociales por la economista Mercedes Macarrulla, que evidenciarían aumentos en más de 120 artículos, algunos de ellos recientes.

En ese contexto, cuestionó las declaraciones oficiales, incluyendo las del ministro de Industria y Comercio, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, al considerar que existe una discrepancia entre el discurso gubernamental y la situación del mercado.

"Algunos aumentos muy recientes, evidencian que la narrativa oficial en ambos casos, es contraria a la verdad de los hechos" Roberto Rosario Dirigente de la Fuerza del Pueblo “

Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, también criticó la gestión de los periodos en que los precios internacionales de los combustibles eran más bajos, afirmando que no se aplicaron mecanismos de estabilización, en alusión a propuestas vinculadas al ministro de Industria y Comercio de ese momento, Víctor -Ito- Bisonó. Dijo que, en ese contexto, el gobierno "se benefició del tiempo de las vagas gordas".

Advierte sobre aumento de las importaciones

Asimismo, advirtió sobre lo que calificó como un cambio en la política económica hacia una mayor dependencia de las importaciones, lo que, según dijo, estaría afectando la producción nacional.

Sostuvo que en el pasado el país contaba con mayor autosuficiencia en diversos rubros agrícolas, situación que considera en "retroceso".

"Sencillamente desde el área oficial, se estimula la sustitución de exportación y autoabastecimiento del mercado, por importación, para dañar nuestro mercado productivo; cuando llegaron, en muchos rubros éramos autosuficientes y nuestra siembra y crianza alcanzaba para abastecer otros mercados; ahora es imposible mantener lo recibido en materia de producción agrícola", aseguró.

Esta mañana hice un comentario sobre la información oficial del gobierno, una en voz del presidente de la República @luisabinader en la cual informaba, de la congelación en ese momento del precio de los combustibles , y la otra del amigo @SanzLovaton de los artículos de la... https://t.co/RQjSGjkkRe — Roberto Rosario Márquez (@RRosarioMarquez) April 28, 2026

Las declaraciones de Rosario se producen en medio del debate público sobre el costo de vida y las políticas económicas implementadas por el Gobierno en el contexto actual, dominado a nivel internacional por la guerra en Medio Oriente, lo que ha incrementado los precios del petróleo.