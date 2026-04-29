Leonel se reúne con productores agropecuarios y plantea que el sector necesita "una revolución"

Durante un encuentro con dirigentes agropecuarios en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández sostuvo que el campo dominicano presenta debilidades estructurales . ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y exmandatario, Leonel Fernández, afirmó este miércoles que el sector agropecuario nacional necesita una "transformación profunda", al considerar que los métodos tradicionales de producción se han agotado y limitan el desarrollo económico del país.

Durante un encuentro con dirigentes agropecuarios en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández sostuvo que el campo dominicano presenta debilidades estructurales que afectan su productividad. Citó entre ellas la falta de innovación, limitaciones en la asistencia técnica y deficiencias en infraestructura rural.

El exmandatario planteó que el país debe apostar por una "revolución" en el sector agropecuario, basada en la incorporación de tecnología, financiamiento adecuado y capacitación continua para los productores. Indicó que mejorar la productividad implica aumentar la producción y reducir costos, lo que solo puede lograrse mediante la modernización de los procesos.

Introducir herramientas

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En ese sentido, destacó la importancia de introducir herramientas como drones para supervisión y fumigación, así como la adopción de la agricultura de precisión y modelos de producción vertical, prácticas que ya están siendo implementadas en otros países con resultados positivos.

Fernández también subrayó que el fortalecimiento del sector agropecuario es clave para el crecimiento económico, ya que la generación de riqueza depende en gran medida de la producción nacional de bienes y servicios. Por ello, insistió en que el Estado debe asumir un rol activo en la provisión de recursos, tecnología y formación técnica.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de preservar la capacidad profesional en las instituciones públicas vinculadas al agro, señalando que la experiencia y el conocimiento técnico son fundamentales para ejecutar políticas efectivas.

El dirigente concluyó que la transformación del campo dominicano no puede seguir postergándose, y que el país requiere un nuevo enfoque que responda a las exigencias actuales, con el objetivo de lograr un sector más competitivo, sostenible y capaz de impulsar el desarrollo nacional.