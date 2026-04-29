Raquel Peña asiste a bendición de residencia de embajadora de EE. UU.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña (al centro), asistió a la ceremonia de bendición de la residencia oficial de la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó en la ceremonia de bendición de la residencia oficial de la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

Al acto también asistieron la primera dama Raquel Arbaje, así como funcionarios del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y figuras de los sectores empresarial, académico y cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/hhhkzp0xaaaxs5v-326f3d7e.jpg La primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos mientras reciben la bendición del sacerdote David Soriano. (FUENTE EXTERNA)

La Vicepresidencia informó en nota de prensa que, durante la actividad, marcada por un ambiente solemne y simbolismo institucional, Peña compartió con los invitados y resaltó los lazos históricos entre la República Dominicana y Estados Unidos, fundamentados en la cooperación y el respeto mutuo.

De su lado, la embajadora Leah Francis Campos calificó la actividad como uno de los momentos más significativos de su misión en el país.

"Esta noche es, sin duda, la recepción más importante que celebraré como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana", expresó, tras agradecer la bendición de la residencia.

El acto religioso fue oficiado por el padre David Soriano, párroco de la Catedral Primada de América, e incluyó oraciones, lecturas y la aspersión de agua bendita, como símbolo del inicio formal de las funciones diplomáticas desde la vivienda oficial.

En el marco del evento también se presentó la colección "Arte en Embajadas", una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos orientada a promover el intercambio cultural. Los invitados conocieron una selección de obras que exploran la conexión entre la experiencia humana, la belleza y la espiritualidad.