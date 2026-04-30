Alberto Atallah se integra al proyecto presidencial de David Collado

El dirigente político Alberto Atallah formalizó su incorporación al proyecto presidencial del actual ministro de Turismo, David Collado, en un acto celebrado recientemente en la capital, donde su llegada fue recibida con aplausos por los presentes.

Atallah es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Collado es una de las figuras del partido que más suena como candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de 2028. En encuestas realizadas siempre sale con números favorables.

La integración de Atallah se produce en un contexto de reconfiguración interna dentro del oficialismo, donde distintos liderazgos comienzan a consolidar apoyos de cara a futuros procesos electorales.

Un presidenciable

Collado es una de las figuras del partido que más suena como candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de 2028. En encuestas realizadas siempre sale con números favorables.

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"En ese escenario, Collado avanza en la estructuración de su proyecto político, sumando dirigentes con experiencia en gestión pública y organización partidaria", indica una nota de prensa.

Hasta el momento, el PRM no ha definido oficialmente su candidatura presidencial, pero movimientos como este evidencian el inicio de alineamientos y la activación de equipos políticos dentro de la organización.

Atallah cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y el ámbito legislativo. Fue diputado por el Distrito Nacional en dos períodos consecutivos (2006–2010 y 2010–2016), además de ocupar cargos como secretario administrativo de la Presidencia y superintendente de bancos durante la gestión de Hipólito Mejía.

Previo a su paso por el Estado, desarrolló su carrera en el sector financiero, donde ejerció como gerente general del Banco de Cambio Atallah y vicepresidente ejecutivo del Banco del Exterior Dominicano. En el Congreso Nacional, presidió la comisión permanente de industria y comercio y formó parte de las comisiones de hacienda y economía.

En el plano electoral, fue candidato a senador por el Distrito Nacional en 2016 y ha tenido roles estratégicos como coordinador de campaña en la capital durante los procesos electorales de 2020 y 2024.