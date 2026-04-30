El expresidente de la República Hipólito Mejía llamó este jueves a que el debate sobre el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan de Maguana, se sustente en estudios técnicos rigurosos y no en prejuicios ni posiciones políticas.

Durante una visita a la demarcación, el exmandatario defendió la posibilidad de que la actividad minera coexista con otros sectores productivos, al tiempo que advirtió contra el uso de la "politiquería" y la "demagogia barata" en una discusión que, a su juicio, debe centrarse en el desarrollo de una de las zonas más vulnerables del país.

"Hay posibilidades de desarrollar todos los sectores de la vida nacional. Y eso no tiene que preocuparle a nadie. Ahora, politiquería y demagogia barata no debe existir en una zona pobre", expresó.

En medio del debate, Mejía también dirigió críticas al senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, cuestionando su autoridad moral para opinar sobre el tema. "En una cosa que esté Félix Bautista, yo tengo que enfrentarla, porque ese no tiene calidad moral para hablar de honestidad y prospectiva", afirmó.

Críticas y propuestas para el desarrollo de San Juan

El exgobernante rechazó la idea de que exista una incompatibilidad entre la minería y otras actividades económicas, calificando esa postura como "una desviación". "Todo es compatible", insistió, en referencia a la posibilidad de desarrollar de manera simultánea distintos sectores productivos.

Asimismo, vinculó la discusión con la realidad socioeconómica de la provincia, subrayando la necesidad de empleo y oportunidades. En ese sentido, abogó por un enfoque de largo plazo que priorice el desarrollo sostenible de San Juan.

"Hay que ver esas cosas con realismo, con seriedad. No con demagogia barata ni queriendo ser simpáticos. Así no se desarrolla el país", sostuvo.

Finalmente, Mejía instó a la comunidad local a asumir un rol activo en la definición de su futuro. "La fuerza viva de aquí tiene que integrarse y saber lo que quiere", concluyó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate nacional sobre la viabilidad de proyectos mineros en la provincia, donde diversos sectores han coincidido en la necesidad de profundizar los estudios técnicos antes de tomar decisiones definitivas.