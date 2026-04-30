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asistencia médica Haití
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El canciller Roberto Álvarez se reúne con embajador de Estados Unidos en la ONU

Le entregó una carta que el presidente Abinader dirigió a Donald Trump

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    El canciller Roberto Álvarez se reúne con embajador de Estados Unidos en la ONU
    El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller dominicano Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

    El canciller Roberto Álvarez inició su agenda oficial en Nueva York con una reunión con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, celebrada en la sede de la misión diplomática estadounidense.

    Durante el encuentro, Álvarez entregó una carta del presidente Luis Abinader dirigida a Donald Trump, en la que expresa el reconocimiento de República Dominicana al liderazgo de Estados Unidos en la adopción de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza el establecimiento de una fuerza internacional para enfrentar la violencia de bandas en Haití y una oficina de apoyo logístico.

    El embajador Waltz agradeció la comunicación y señaló que Trump lee personalmente las cartas remitidas por otros jefes de Estado y de Gobierno.

    Situación en Haití y apoyo internacional

    Ambos funcionarios analizaron la situación en Haití, con énfasis en el despliegue de la misión y la necesidad de asegurar la continuidad del apoyo internacional en sus dimensiones operativa, logística, financiera y política.

    • Álvarez reiteró la disposición dominicana de ofrecer asistencia médica a los integrantes de la fuerza y de contribuir con 20 millones de dólares al fondo fiduciario de Naciones Unidas.

    Iniciativa Trade Over Aid

    En la reunión también se abordó la iniciativa "Trade Over Aid", promovida por Estados Unidos. El canciller propuso a República Dominicana como sede de un próximo encuentro regional sobre el tema, planteamiento que fue bien recibido por el diplomático estadounidense.

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