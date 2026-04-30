Roberto Álvarez se reúne con la jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití

El canciller dominicano Roberto Álvarez en reunión con la jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), Daniela Kroslak. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex), Roberto Álvarez, sostuvo una reunión este jueves con la subsecretaria general y jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), Daniela Kroslak.

El encuentro tuvo el objetivo de tratar asuntos de interés común sobre la operatividad de la Unsoh, de acuerdo a una publicación realizada por la Cancillería en las redes sociales.

En el espacio de diálogo participaron el viceministro Rubén Silié; los directores Boni Guerrero, Emil Chireno y Ana Delia Nuñez; el coordinador nacional de la GSF, general de brigada, Mao Enua Gómez, y la coordinadora del despacho del ministro, Johanna Monagas.

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Agenda oficial en Nueva York

Este jueves el ministro Álvarez inició una agenda oficial en Nueva York, donde se reunió con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, celebrada en la sede de la misión diplomática estadounidense.

Durante el encuentro, Álvarez entregó una carta del presidente Luis Abinader dirigida a Donald Trump, en la que expresa el reconocimiento de República Dominicana al liderazgo de Estados Unidos en la adopción de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza el establecimiento de una fuerza internacional para enfrentar la violencia de bandas en Haití y una oficina de apoyo logístico.

Ambos funcionarios analizaron la situación en Haití, con énfasis en el despliegue de la misión y la necesidad de asegurar la continuidad del apoyo internacional en sus dimensiones operativa, logística, financiera y política.

El canciller @RobalsdqAlvarez sostuvo una reunión con la señora Daniela Kroslak, subsecretaria general y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, en la que se trataron asuntos de interés común sobre la operatividad de la UNSOH. pic.twitter.com/hlWVL15r1f — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) April 30, 2026