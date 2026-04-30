×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
reunión Mirex Haití
reunión Mirex Haití

Roberto Álvarez se reúne con la jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití

Durante el encuentro trataron asuntos de interés común sobre la operatividad de la Unsoh

    Expandir imagen
    Roberto Álvarez se reúne con la jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití
    El canciller dominicano Roberto Álvarez en reunión con la jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), Daniela Kroslak. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex), Roberto Álvarez, sostuvo una reunión este jueves con la subsecretaria general y jefa de la Oficina de Apoyo a las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), Daniela Kroslak.

    El encuentro tuvo el objetivo de tratar asuntos de interés común sobre la operatividad de la Unsoh, de acuerdo a una publicación realizada por la Cancillería en las redes sociales.

    En el espacio de diálogo participaron el viceministro Rubén Silié; los directores Boni Guerrero, Emil Chireno y Ana Delia Nuñez; el coordinador nacional de la GSF, general de brigada, Mao Enua Gómez, y la coordinadora del despacho del ministro, Johanna Monagas.

    Agenda oficial en Nueva York

    Este jueves el ministro Álvarez inició una agenda oficial en Nueva York, donde se reunió con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, celebrada en la sede de la misión diplomática estadounidense.

    Durante el encuentro, Álvarez entregó una carta del presidente Luis Abinader dirigida a Donald Trump, en la que expresa el reconocimiento de República Dominicana al liderazgo de Estados Unidos en la adopción de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza el establecimiento de una fuerza internacional para enfrentar la violencia de bandas en Haití y una oficina de apoyo logístico.

    • Ambos funcionarios analizaron la situación en Haití, con énfasis en el despliegue de la misión y la necesidad de asegurar la continuidad del apoyo internacional en sus dimensiones operativa, logística, financiera y política.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.