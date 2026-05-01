Carolina Mejía desarrolla agenda política en Monseñor Nouel con dirigentes del PRM

En el centro, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a varios dirigentes del PRM; a la izquierda, el diputado Nolberto Ortiz, y a la derecha, el senador Héctor Acosta.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó este viernes una visita a la provincia Monseñor Nouel, donde desarrolló una agenda de encuentros políticos con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante su recorrido por Bonao, Mejía fue recibida por el senador Héctor Acosta y el diputado Nolberto Ortiz. Luego, sostuvo reuniones con el abogado Roberto Rosario y otros dirigentes locales, indica una nota de prensa.

Reuniones con dirigentes y movimientos locales

Señala que la agenda incluye, además, encuentros con líderes provinciales, entre ellos Sandro Ortiz, Leo Peralta y Juan Pablo Hernández.

La precandidata presidencial del PRM finalizará su visita por Bonao con una reunión con el equipo provincial del movimiento C28.