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Gonzalo Castillo
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Gonzalo Castillo anuncia su retorno a las calles: "He vuelto para trabajar junto a ustedes"

El aspirante presidencial del PLD acudió a Pedro Brand

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    Gonzalo Castillo anuncia su retorno a las calles: "He vuelto para trabajar junto a ustedes"
    El dirigente peledeísta Gonzalo Castillo saluda a residente durante una visita a Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo.

    El dirigente político Gonzalo Castillo anunció este domingo su regreso activo a las calles con encuentros comunitarios en Pedro Brand, dentro de la provincia de Santo Domingo.

    El exministro de Obras Públicas aspira a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2028.

    Durante estas visitas, especialmente en comunidades como La Cuaba y La Piña, sostuvo reuniones cercanas con familias para escuchar sus necesidades y preocupaciones, informó. Según una nota de prensa, en estos encuentros, reiteró su mensaje de servicio y motivó a la población a mantener la esperanza ante la situación actual.

    "He vuelto para trabajar junto a ustedes"afirmó Castillo. 

    Su estrategia

    El documento destaca que su regreso ha sido "bien recibido por simpatizantes, quienes muestran apoyo durante sus recorridos".

    Agrega que la reactivación forma parte de su estrategia para buscar nuevamente la candidatura presidencial del PLD y eventualmente competir por el poder en próximas elecciones.

    "Con esta presencia, Gonzalo Castillo oficializó su retorno a las calles de una manera más activa en el curso de los trabajos que realiza para volver a encabezar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y retornar al poder en las venideras elecciones", indica la nota de prensa.

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