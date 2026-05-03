Yayo Sanz Lovatón dice que a los políticos les toca ahora "sacrificarse"

Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio y Mipymes. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, expresó este domingo que ahora le toca a todos los políticos del país "sacrificarse" para que el Gobierno consiga los 40 mil millones de pesos que busca en ahorro para enfrentar la crisis económica global producto de la guerra en Irán.

"Yo creo que a los políticos nos toca sacrificarnos, nos toca poner sobre la mesa algún nivel de ahorro. Esas medidas no son simpáticas para nadie", planteó al hablar con periodistas sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo y que incluyen el recorte en un 50 % de los recursos correspondientes al presupuesto de este 2026 a los partidos políticos, algo a lo que las organizaciones se oponen.

Agregó: "Aquí no puede haber ninguna diferencia, no puede haber banderas políticas. Estamos enfrentando una crisis mundial, una guerra que no podíamos planificar, que no podíamos predecir".

El funcionario dijo que en este momento corresponde a los dominicanos, "apretarnos el cinturón en la medida de lo posible".

Sanz Lovatón encabezó este domingo la primera sesión del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, donde fue abordado por la prensa.

Expresó que la República Dominicana, frente a una crisis externa, tiene que tener unidad interna. "Y por eso nosotros le hemos hecho un llamado a la clase política, a la clase empresarial, a la clase sindical".

"Son casi cuarenta mil millones de pesos que se están buscando en ahorros, para que esos ahorros podamos seguir trabajando con el precio del combustible, trabajando con las subvenciones de los fertilizantes", acotó y resaltó que la crisis que enfrenta la República Dominicana es externa.

"Este no es el momento de ser perremeísta, de ser perredeísta, de ser de la Fuerza del Pueblo, de ser. Este es el momento de ser dominicanos y dominicanas" Yayo Sanz Lovatón Ministro de Industria y Comercio “

Dijo que se debe de entender que cuando el gobierno subvenciona a los fertilizantes, lo que busca es "que los precios de los productos agrícolas no se disparen".

El jueves pasado el Gobierno realizó un Consejo de Ministros para tomar medidas antes la crisis económica mundial y que impacta al país. En la reunión se decidió aplicar una serie de medidas para ahorrar 40 mil millones de pesos.

El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, al término del encuentro, anunció qué se había decidido:

Los otras medidas:

1- Reducción de gastos operativos

2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria

3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores

4- Racionalización de servicios y contrataciones

5- Limitación de eventos a costos mínimos

6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes

7- Racionalización de combustible

8- Racionalización de publicidad

9- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos

10-Reducción en un 50 % de los fondos asignados a los partidos políticos, entre otras medidas.