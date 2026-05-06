Danilo Medina asegura que con el PLD no hacía falta "un nombramiento" para vivir mejor

Danilo Medina, expresidente de la República y presidente del PLD. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este miércoles que durante las administraciones peledeístas los ciudadanos "vivían mejor" sin necesidad de tener un nombramiento en el Gobierno, debido a las políticas sociales y económicas implementadas en ese período.

Durante un acto de juramentación política en la provincia Elías Piña, Medina sostuvo que el objetivo de un gobierno debe ser crear condiciones favorables para mejorar la calidad de vida de la población y no limitar los beneficios únicamente a quienes ocupan cargos públicos.

"Con el PLD se vivía mejor, y para vivir mejor no era necesario un nombramiento", expresó el exmandatario ante dirigentes y simpatizantes del partido.

Aseguró que durante sus ocho años de gestión se crearon alrededor de un millón de empleos a través del crecimiento de la economía nacional, lo que, según dijo, permitió ampliar las oportunidades para miles de familias dominicanas.

Medina destacó además programas impulsados durante sus gobiernos, como la Jornada Escolar Extendida, mediante la cual estudiantes de escuelas públicas recibían alimentación, útiles escolares, uniformes y otros servicios cubiertos por el Estado.

"Pero cuando un niño, hijo de una familia pobre, iba a la escuela y entraba al sistema de tanta extendida, recibía un subsidio del gobierno de siete mil pesos mensuales, donde recibía desayuno, comida y merienda", acotó.

Indicó que estas políticas representaban un alivio económico directo para las familias de escasos recursos.

"No hay que ser empleado para recibir ese beneficio, una familia que tuviera cinco niños en escuelas públicas recibía un subsidio de treinta y cinco mil pesos mensuales" Danilo Medina Expresidente de la República “

Cuota de recuperación

Asimismo, recordó la eliminación de la cuota de recuperación en hospitales públicos y las facilidades de acceso a servicios médicos mediante el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según afirmó, las personas podían recibir atención médica gratuita tanto en hospitales públicos como en centros privados afiliados al sistema.

El acto formó parte de una jornada de juramentación y fortalecimiento político organizada por el PLD en la provincia fronteriza.

La juramentación

Medina juramentó este miércoles a un grupo de dirigentes del municipio Comendador, provincia Elías Piña, quienes pasan a formar parte de las filas del partido de la estrella amarilla.

En la actividad participaron dirigentes de esa provincia, incluyendo al director municipal de Guayabo, Aneuris Rosario, así como exmiembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que fueron juramentados en el PLD.

Entre los nuevos integrantes figuran Ronny de la Rosa Checo, César Rosario, Ronar Polanco (Capi), Iván Carrasco, Smarlin Rosario, Yoan Figuereo Encarnación y Gael Rosario.

De su lado, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, expresó que la organización recibe con entusiasmo a los nuevos miembros, valorando su decisión de integrarse al trabajo político con miras al "rescate del país".

Pujols exhortó a los juramentados a trabajar sin descanso por el fortalecimiento del partido y la construcción de un mejor futuro para sus comunidades, destacando la importancia de la unidad y el compromiso político en los actuales momentos.