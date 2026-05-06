Johnny Pujols dice que reducción de fondos a partidos atenta contra equilibrio democrático
El secretario general del PLD cuestiona "la falta de formalidad" en los llamados al diálogo por parte del Gobierno y critica la respuesta a la oposición
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aseguró que la propuesta de reducir los fondos a los partidos políticos atenta contra el equilibrio democrático y forma parte de una serie de decisiones del Gobierno que, según dijo, debilitan el sistema de partidos en el país.
Pujols cuestionó, además, la falta de formalidad en los llamados al diálogo por parte del oficialismo, señalando que no ha existido una convocatoria estructurada ni propuestas concretas que sustenten ese proceso.
"No hubo una invitación real a diálogo ni a cumbre. Se trató más bien de una acción con efectos mediáticos", expresó, al tiempo que valoró como un gesto de apertura el hecho de que los partidos de oposición accedieran a reunirse con representantes del Gobierno.
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Tensión política por propuesta del Gobierno de recortar fondos a partidos
El dirigente peledeísta criticó que, ante los cuestionamientos de la oposición, la respuesta del Gobierno haya sido plantear nuevos recortes a la financiación de los partidos políticos, lo que consideró una medida que afecta el equilibrio democrático.
Recordó que, en 2022, en medio de la crisis económica internacional derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno dispuso una reducción del 50 % en el financiamiento público a los partidos políticos, decisión que, según indicó, fue aceptada por las organizaciones políticas.
Impacto de los recortes en el sistema político dominicano
- Explicó, además, que, conforme a la ley, los partidos reciben menores recursos en los años no electorales, pero que a esa reducción legal se sumó el recorte extraordinario aplicado en 2022, el cual se ha mantenido.
Finalmente, Pujols sostuvo que estas medidas reflejan una tendencia a generar desigualdades en el sistema político, limitando la capacidad operativa de los partidos de oposición y afectando el equilibrio democrático.