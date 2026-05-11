Leonel Fernández encabezará este martes "La Voz del Pueblo"

Leonel Fernández, presidente de la FP, durante una de las entregas de "La Voz del Pueblo" ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Leonel Fernández, presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo y exmandatario de la República, realizará este martes 12 de mayo una nueva edición de "La Voz del Pueblo", espacio en el que aborda temas de interés nacional y conversa con representantes de la prensa sobre la situación del país.

La actividad se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en el sector Gascue, en el Distrito Nacional, según informó la organización política Fuerza del Pueblo en una nota de prensa.

"La Voz del Pueblo" es un escenario utilizado periódicamente por Fernández para referirse a problemáticas nacionales como la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la deuda pública y otros temas económicos y sociales.

Temas abordados

"En entregas anteriores, el exmandatario también denunció presuntas irregularidades vinculadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al contrato entre el Estado dominicano y Aerodom", refiere la nota de prensa.

Durante el encuentro de este martes, Fernández responderá preguntas e inquietudes de los periodistas presentes, como parte del formato habitual de este espacio político y mediático.