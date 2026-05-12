PLD evaluará y fijará posición sobre acuerdo de recepción de deportados de EE. UU.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, informó este martes que la dirección de esa organización política evaluará el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno dominicano y Estados Unidos, antes de emitir una postura oficial sobre el tema.

"Como eso es algo que está ocurriendo en este momento, la dirección del partido va a evaluar y luego presentaremos nuestra posición", expresó Pujols a la prensa.

Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno informara hoy que acogerá un "número limitado" de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que el acuerdo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas.

Uno de los puntos centrales del comunicado es el establecimiento de un mecanismo para el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países a territorio dominicano.

Además, el acuerdo no incluirá nacionales haitianos ni menores de edad que no estén acompañados y será aplicado caso por caso, con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para garantizar las condiciones de permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen.