Leonel señala que China desafía el liderazgo global de Estados Unidos

El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. durante su ponencia en el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El expresidente Leonel Fernández participó este miércoles en el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026, donde consideró que la principal preocupación de Estados Unidos es que exista una alianza euroasiática que acabe con sus aspiraciones de mantener su hegemonía mundial.

Durante la ponencia "El impacto de los conflictos geopolíticos en las economías latinoamericanas", planteó que el gran conflicto del mundo contemporáneo es el debate entre Estados Unidos, que aspira a ser hegemónico, y el mundo ruso-chino (el sur global), que buscan un mundo multipolar.

"Esto es lo que realmente preocupa a Estados Unidos. Hablar de una alianza euroasiática... quien domina Eurasia, controla el mundo", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra de visita oficial en China.

La influencia de China y Rusia

En este sentido, dijo que esta alianza entre China, Rusia y, eventualmente, la India, podría generar una situación, no de balance de poder, sino de preeminencia del mundo euroasiático sobre el mundo occidental.

Para poner en contexto, el también catedrático explicó que la idea de ese mundo multipolar tiene que ver con el surgimiento de China, a la cual definió como la más "extraordinaria revolución económica y social que haya conocido la historia de la humanidad".

Asimismo, expuso que en la era de Xi Jinping, China se convierte en potencia militar y, por lo tanto, "también entiende que puede desafiar a Estados Unidos para transformar el modelo hegemónico norteamericano hacia un modelo multipolar".

Fernández indicó que esta realidad geopolítica provoca incertidumbre; no obstante, expresó que ante este panorama se debe pensar en un nuevo orden mundial de paz, próspero, solidario, justo, incluyente, equitativo y ecológicamente sostenible.

El principal adversario de Estados Unidos

En tanto, el conferencista internacional y analista geopolítico español, Pedro Baños, coincidió en que el principal adversario de Estados Unidos es China, por lo que la estratégica geopolítica actual está centrada en esa nación asiática.

"China es su gran monstruo, es su gran bestia negra", y como Estados Unidos no se le puede enfrentar directamente, ni financieramente, ni militarmente, lo está enfrentando indirectamente a través de sus aliados, Venezuela e Irán.

Durante su ponencia manifestó que solo hay una solución clara: repartirse el mundo. "China está ahí... ya no podemos odiar a China y tenemos que jugar con ella", indicó.