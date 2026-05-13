El canciller Roberto Álvarez explicó este miércoles el alcance del memorando de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos en el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas", relacionado con nacionales de terceros países en tránsito, conocido como Third Country National Agreement (TCNA) para permitir el ingreso temporal de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos para facilitar su retorno a sus naciones de origen.

Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvarez aclaró que no se trata de un pacto de "tercer país seguro", ni implica que migrantes permanecerán de manera indefinida en territorio dominicano mientras esperan decisiones judiciales de Estados Unidos.

Tras los cuestionamientos que ha recibido el acuerdo de parte de diferentes sectores, el funcionario afirmó que el Gobierno dominicano mantiene firme su posición de no aceptar esquemas que comprometan la soberanía nacional o conviertan al país en receptor permanente de migrantes.

Estos son 10 aspectos clave explicados por el canciller:

El acuerdo no incluye haitianos ni menores no acompañados El memorando excluye expresamente a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y personas con antecedentes penales. No es un acuerdo de "tercer país seguro" Álvarez explicó que República Dominicana no asumirá procesos de asilo ni refugio de migrantes enviados por Estados Unidos. Los migrantes no permanecerán indefinidamente en el país El canciller aclaró que las personas acogidas bajo este mecanismo solo estarán temporalmente en tránsito. Las devoluciones serán rápidas Los extranjeros serán retornados a sus países de origen en "cuestión de días" bajo protocolos establecidos. No ingresarán al sistema migratorio dominicano El acuerdo no contempla solicitudes de refugio ni regularización en República Dominicana. El memorando puede cancelarse en cualquier momento Álvarez subrayó que el acuerdo, fijado a un año, no es jurídicamente vinculante y cualquiera de las partes puede terminarlo cuando lo considere. Habrá supervisión de la OIM La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acompañará el proceso de tránsito y retorno de los migrantes deportados desde EE. UU. Estados Unidos financiará toda la operación El canciller aseguró que el costo total del proceso será cubierto por el gobierno estadounidense, esto incluye la estadía en el país como el gasto de repatriación. Nadie entrará sin autorización dominicana El funcionario enfatizó que el control de entrada al territorio seguirá bajo plena soberanía del Estado dominicano. ¿Qué obtiene RD en este acuerdo? Álvarez destacó que este acuerdo forma parte de una relación estratégica con Estados Unidos, país que —según recordó— apoyó a República Dominicana para lograr la aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Resolución 2793, que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití. También dijo que la RD fue incorporada al programa Global Entry, privilegio del que disfrutan solo 16 países, y que facilita significativamente el tránsito de ciudadanos dominicanos hacia Estados Unidos mediante mecanismos avanzados de pre-autorización migratoria y seguridad.

El canciller enfatizó que la política exterior dominicana se basa en la defensa del interés nacional, la soberanía y la cooperación internacional responsable.

"La política exterior de República Dominicana no se guía por improvisaciones ni consignas emocionales. Se guía por la defensa responsable del interés nacional. Por la preservación de nuestra soberanía y por la convicción de que la cooperación internacional, cuando se maneja con claridad y dignidad, también produce beneficios concretos para nuestro pueblo", finalizó el canciller Roberto Álvarez.