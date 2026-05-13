Canciller afirma que deportados de EE. UU. solo permanecerán "días" en el país

Canciller Roberto Álvarez habla durante una rueda de prensa el miércoles en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santo Domingo, en donde explicó el memorando de entendimiento firmado con los Estados Unidos para recibir migrantes deportados desde país. ( FUENTE EXTERNA )

Las personas deportadas al país por los Estados Unidos para luego ser llevadas a su nación de origen, como parte del memorándum de entendimiento firmado entre ambas naciones, solo permanecerán en territorio dominicano por "días".

La afirmación es del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien ofreció una rueda de prensa este martes para explicar el alcance del acuerdo arribado con las autoridades estadounidenses y que ha causado revuelo en la sociedad.

"Se trata de personas que permanecerán temporalmente en tránsito bajo estrictos protocolos y que serán retornadas a sus respectivos países de origen en cuestión de días", acotó.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció ayer martes que el acuerdo firmado forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas.

Dijo que el retorno de esos migrantes a sus países involucrará a "las autoridades dominicanas con el acompañamiento y la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones".

El canciller reiteró que el costo de todo el proceso será financiado en su totalidad por Estados Unidos.

Fue preciso en afirmar que con la entrada del acuerdo en territorio dominicano no habrá asentamientos de migrantes.

"No estamos hablando, por tanto, de asentamientos permanentes ni de absorción migratoria ni de procesos judiciales prolongados en nuestro territorio" Roberto Álvarez Canciller “

"Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado, realizada bajo parámetros claros de soberanía nacional y cooperación internacional con el financiamiento total de Estados Unidos", precisó el canciller.

Acuerdo es por un año

Otro punto destacado por el funcionario fue que el memorándum de entendimiento firmado por la República Dominicana y EE. UU. es por un año, pero puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las dos naciones.

"El memorando firmado ayer es de naturaleza completamente distinta. No es jurídicamente vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes, es decir, por República Dominicana o por Estados Unidos", planteó en referencia a la diferencia que hay entre este acuerdo y los firmados por otros países con la nación estadounidense sobre el tema de los deportados.

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El encargado de la política exterior de RD también aseguró que la firma del acuerdo no permitirá el ingreso de esos deportados "al sistema migratorio dominicano" y que tampoco se aceptarán solicitudes de "refugio" al país de parte de ellos.