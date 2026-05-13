Primer Congreso Internacional de Geopolítica posiciona a RD como espacio de reflexión estratégica

En representación del Gobierno dominicano participó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El "1er Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026" concluyó este miércoles consolidándose como un espacio de debate y análisis sobre economía, diplomacia, energía y poder internacional, reuniendo en Santo Domingo a líderes políticos, académicos, diplomáticos y expertos nacionales e internacionales.

Durante el acto de cierre, el expresidente Leonel Fernández abordó el impacto de los conflictos geopolíticos sobre las economías de América Latina, haciendo énfasis en las consecuencias derivadas de las guerras en Ucrania y Medio Oriente.

Fernández explicó que esos conflictos han provocado alteraciones en la producción mundial de petróleo, gas, aluminio y cereales, generando efectos directos en los países latinoamericanos, refiere una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/9e019bea-7d98-42e1-828d-2a216c7dda03-148019ea.jpg El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

El también presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que el impacto regional ha sido desigual, favoreciendo a naciones exportadoras de combustibles como Brasil, Colombia y México, mientras que economías importadoras como República Dominicana, Chile y Perú han resultado afectadas por el incremento de los precios energéticos, la inflación y la desaceleración económica.

Otros expositores

Otro de los expositores fue el analista geopolítico y coronel retirado español Pedro Baños, quien afirmó que ninguna nación puede convertirse en una verdadera potencia mundial sin contar con una base económica sólida.

"La geopolítica es la versión concentrada de la geoeconomía", expresó Baños durante su ponencia sobre la recomposición de los intereses nacionales de las potencias en el escenario global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/26d5dc6b-e6f7-42e9-8048-b4e2a539bc55-639cd0a4.jpg (FUENTE EXTERNA)

El especialista sostuvo además que Estados Unidos atraviesa una etapa de debilidad relativa, aunque señaló que gran parte de sus éxitos históricos han estado ligados al dominio financiero y tecnológico.

En ese contexto, destacó que China ha colocado la innovación tecnológica en el centro de sus estrategias para consolidarse como potencia global.

Durante la jornada también intervino la geoestratega Ana Esther Ceceña, quien afirmó que la integración de América Latina a la Ruta de la Seda impulsada por China representa una oportunidad para diversificar relaciones económicas, comerciales y científicas, reduciendo la dependencia regional de Estados Unidos.

No obstante, señaló que ese acercamiento también implica desafíos geopolíticos para las naciones latinoamericanas debido a la influencia histórica de Washington en la región.

Ceceña sostuvo además que el Caribe mantiene un alto valor estratégico para Estados Unidos por su posición geográfica y capacidad de control sobre el acceso al continente.

Paliza representó al gobierno

En representación del Gobierno dominicano participó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien afirmó que las naciones capaces de garantizar energía confiable, sostenible y competitiva tendrán ventajas estructurales frente a otros países.

Paliza indicó que las tensiones en Medio Oriente vuelven a evidenciar la vulnerabilidad de economías importadoras como la dominicana frente a las crisis internacionales.

Mientras tanto, el experto en geopolítica Alfredo Jalife analizó el conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre la economía mundial, resaltando la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio internacional y el mercado energético global.

El especialista en relaciones internacionales Iván Gatón también participó en el evento, presentando conclusiones sobre las ponencias desarrolladas durante las primeras horas de la jornada.

El congreso reunió a representantes del ámbito político, empresarial, académico y diplomático, así como a líderes de opinión y miembros de la sociedad civil.

Según los organizadores, el objetivo principal del evento fue fomentar una cultura de pensamiento estratégico y análisis geopolítico basada en el rigor académico y el realismo internacional.

En las palabras de cierre, el presidente del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CEPED), Manuel Cruz, agradeció la participación de los expositores y aseguró que la institución continuará promoviendo espacios de discusión sobre los desafíos globales y el papel de República Dominicana en el escenario internacional.