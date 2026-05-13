Leonel afirma prioridad de la política exterior de RD es EE. UU., sin descartar vínculos con China

El expresidente Leonel Fernández durante el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, afirmó este miércoles que la prioridad de la política exterior dominicana debe continuar centrada en los Estados Unidos, debido a los fuertes vínculos económicos, comerciales y demográficos entre ambas naciones, aunque aclaró que eso no significa renunciar a relaciones con otras potencias, especialmente China.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026, donde el también presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el país mantiene una "relación especial" con Estados Unidos por razones geográficas y demográficas.

Fernández destacó que el 85 % de las exportaciones dominicanas se dirige al mercado estadounidense, mientras que la mayor parte de la inversión extranjera directa, las remesas y el flujo turístico también provienen de esa nación.

Asimismo, señaló que alrededor de 2.4 millones de dominicanos residen en territorio estadounidense, de los cuales más de 1.3 millones ya nacieron en esa nación, aunque conservan ascendencia dominicana.

"Yo diría que la prioridad de política exterior de la República Dominicana realmente son los Estados Unidos y no podemos desprendernos de eso", expresó.

El exmandatario advirtió que, por razones ideológicas o políticas o las que fuere, el país no debe poner en riesgo esa relación, al considerarla fundamental para el desarrollo y bienestar nacional.

Diversificación de relaciones internacionales

No obstante, Fernández precisó que mantener a Estados Unidos como prioridad no implica limitar la diversificación de las relaciones internacionales dominicanas.

En ese sentido, defendió el fortalecimiento de vínculos con Europa, América Latina y China, al recordar que el gigante asiático es actualmente la segunda potencia mundial.

"Sí debe tener relación con China la República Dominicana, es la segunda potencia del mundo. No podemos obviar eso", afirmó.

El líder político también consideró importante sostener relaciones multilaterales amplias para garantizar respaldo en organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Posibilidad de unirse al bloque BRICS

Sobre una eventual incorporación de República Dominicana al bloque BRICS, una alianza intergubernamental que agrupa a economías emergentes del Sur Global, Fernández consideró que todavía el país no posee la categoría de "potencia media" que, a su juicio, caracteriza a los miembros de esa agrupación, además de señalar que no ha existido ninguna invitación formal.

Finalmente, llamó a la sociedad dominicana, a sectores empresariales, académicos y políticos a mantenerse atentos ante el contexto internacional, el cual definió como una etapa de incertidumbre, volatilidad y cambios abruptos.

"Tenemos que estar atentos, ¿verdad? La sociedad dominicana, su élite política, los grupos empresariales, los sectores populares, el mundo académico, atentos a lo que pasa en el mundo para, en función de esos cambios, saber qué postura adoptar, que siempre vaya en beneficio de la colectividad dominicana", finalizó.