Los dominicanos observan la economía con pesimismo y las redes no los seducen

Según la encuesta Gallup República Dominicana, la economía nacional se percibe con más pesimismo que la economía doméstica. ( ARCHIVO )

La más reciente encuesta Gallup-Diario Libre indica que los dominicanos observan la economía con creciente pesimismo, siguen con mayor atención los asuntos públicos y parecen cada vez menos seducidos por el ruido efímero de las redes sociales. Más que simples hábitos de consumo informativo, los datos reflejan el estado de ánimo nacional y una sociedad emocionalmente en alerta.

La percepción sobre la economía es el dato más contundente. Un 62.9 % considera negativa la situación económica del país: 22 % la define como "muy mala" y 40.9 % como "mala". Apenas un 21.6 % entiende que la economía nacional es buena o muy buena.

Sin embargo, cuando la pregunta abandona el terreno nacional y entra en la vida privada, el panorama cambia ligeramente. La valoración negativa de la situación económica personal desciende a 43.9 %, mientras las opiniones positivas suben a 30 %.

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La diferencia revela una paradoja significativa. Muchos dominicanos creen que el país atraviesa dificultades económicas serias, aunque no todos sienten que su situación individual haya colapsado en la misma proporción. La economía nacional se percibe con más pesimismo que la economía doméstica.

No es un fenómeno extraño. En realidad, suele aparecer en sociedades donde existe una mezcla de incertidumbre colectiva, inflación persistente y desgaste emocional frente al futuro. La gente escucha diariamente hablar de crecimiento económico, turismo récord o estabilidad macroeconómica, pero mide su realidad desde el precio de los alimentos, el alquiler, el costo del transporte, la factura eléctrica o la dificultad para ahorrar.

Ahí surge la brecha entre la economía estadística y la economía emocional.

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El peso de la palabra "mala"

Hay un detalle particularmente revelador en la encuesta y es el enorme peso de la categoría "mala". La mayoría no habla de desastre absoluto ni de derrumbe total. Los porcentajes de "muy mala" son considerablemente menores. Lo que predomina es una sensación sostenida de deterioro, de desgaste, de vida cada vez más cara.

Es el sentimiento de una clase media y trabajadora que percibe que el dinero rinde menos, aunque todavía conserve cierta estabilidad. No hay necesariamente desesperación, pero sí agotamiento.

También resulta significativo el crecimiento de las respuestas neutrales cuando se evalúa la situación personal. Un 25.7 % afirma que su economía no es "ni mala ni buena". Esa ambigüedad suele ser típica de sociedades donde el optimismo se reduce y la adaptación sustituye a la esperanza.

La gente no siente bienestar pleno, pero tampoco se reconoce en el colapso. Aprende a sobrevivir dentro de la incertidumbre.

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Menos fascinación digital, más atención al país

Ese mismo clima emocional parece explicar otro hallazgo importante de la encuesta: el creciente interés por los asuntos nacionales y mundiales.

Un 44.6 % asegura tener "mucho interés" en los temas del país, mientras el 28.4% lo hace por los asuntos internacionales, los que también despiertan una atención considerable si sumamos el 19.2% de "algún interés". En contraste, un 56.6 % dice sentir poco o ningún interés por las tendencias de redes sociales.

El dato contradice parcialmente la idea de una sociedad completamente absorbida por la banalidad digital. Las conversaciones virales parecen perder capacidad de seducción frente a preocupaciones más concretas.

Cuando la incertidumbre económica aumenta, la atención colectiva suele desplazarse hacia aquello que puede alterar directamente la estabilidad personal, como son el empleo, seguridad, inflación, salud, educación o decisiones políticas. Las personas dejan de observar los asuntos públicos como discusiones abstractas y comienzan a percibirlos como amenazas o condicionantes inmediatos de su vida cotidiana.

La encuesta parece reflejar precisamente una ciudadanía menos distraída y más vigilante.

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Una tendencia en América Latina

República Dominicana no aparece aislada dentro de este fenómeno. En gran parte de América Latina se observa desde hace años un aumento sostenido del pesimismo social y de la desconfianza hacia las instituciones.

Estudios regionales como Latinobarómetro muestran que, aunque la democracia continúa siendo respaldada como ideal político, crece simultáneamente la percepción de que los gobiernos no logran resolver los problemas esenciales de la población.

Chile vive hoy una erosión de expectativas impensable hace apenas una década. Argentina convirtió la inflación en una angustia cotidiana. Perú arrastra fatiga política e inestabilidad permanente. Colombia y México muestran altos niveles de ansiedad relacionados con inseguridad, polarización y deterioro económico.

En toda la región se repite el mismo patrón: cuanto más incierto parece el futuro, más atención reciben los asuntos nacionales e internacionales.

La encuesta Gallup-Diario Libre sugiere que República Dominicana empieza a moverse en esa misma dirección emocional. Los dominicanos observan la política, la economía y el mundo no necesariamente por entusiasmo cívico, sino porque sienten que todo ello condiciona cada vez más su estabilidad personal.

La principal lectura de estos datos mueve a pensar que la sociedad dominicana parece atravesar un momento de vigilancia emocional, de menos fascinación por el espectáculo digital y de más concentración en entender un entorno que percibe incierto.

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