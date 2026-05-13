El presidente Luis Abinader llega a Guyana y se reunirá con Mohamed Irfaan Ali

Los presidentes Mohamed Irfaan Alí y Luis Abinader en la recepción en la Casa Presidencial de Guyana este miércoles ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader arribó este miércoles a Guyana, donde tiene agendada la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de este país sudamericano, Mohamed Irfaan Alí.

Se trata de la cuarta visita oficial del jefe de Estado dominicano a Guyana, para estrechar los lazos de cooperación entre ambos países, informó la Presidencia.

A su llegada al aeropuerto de Georgetown, capital de Guyana, el jefe de Estado dominicano fue recibido por el primer ministro Mark Anthony Phillips, el canciller Hugh Todd, y por el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres.

En el recibimiento se rindieron los honores militares de estilo a su investidura y posteriormente, Abinader se trasladó a la casa de Gobierno, para una recepción junto al ejecutivo de Guyana.

Desayuno en la casa de Gobierno

Para el jueves en la mañana, el mandatario guyanés Irfaan Alí ofrecerá un desayuno en la Casa de Gobierno al presidente Abinader y su comitiva y luego, junto a varios funcionarios guyaneses y dominicanos, participarán en una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio.

La comunicación de la Presidencia dominicana resalta que en 2023 ambos gobiernos firmaron, en el Palacio Nacional de la República Dominicana, seis memorandos de entendimiento sobre temas de energía, seguridad alimentaria y cooperación comercial.

El presidente Abinader está acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el presidente de Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra y el encargado de los temas de Guyana, Tulio Rodríguez.

El regreso a República Dominicana del presidente Abinader será este jueves 14.

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