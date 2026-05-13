El presidente Abinader se reúne con su homólogo panameño para ampliar comercio e inversiones

El presidente de la República, Luis Abinader y su homólogo panameño, José Raúl Mulino. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió este miércoles con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para fortalecer las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, así como ampliar las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

La Presidencia informó que durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de convenio comercial entre República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.

Asimismo, el presidente Mulino manifestó interés en intercambiar experiencias en el sector turismo, al considerar que la República Dominicana ha logrado un importante desarrollo de esta actividad productiva y se ha consolidado como un referente regional.

Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.

En el encuentro participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, además de otros representantes oficiales.

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Encuentros con líderes de zonas francas

Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, que administra el puerto de Caucedo en República Dominicana, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para el país.

En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.