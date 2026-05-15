Partidos le costaron al Estado en cuatro años la mitad de lo transferido en dos décadas

Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del sistema electoral dominicano recibieron en los últimos 28 años transferencias económicas por parte del Estado ascendentes a 28,712.4 millones de pesos, siendo casi la mitad de esos recursos entregados entre el 2020 y 2024.

Un análisis del economista Nelson Suárez, titulado "Transferencias del Estado a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas 1998-2025", señala que solo entre los primeros cuatro años de esta década a esas organizaciones se les transfirieron 13,725.1 millones, un monto que representa el 47.8 % del período señalado.

Las entidades políticas recibieron, en promedio, 1,025.4 millones de pesos cada año durante el citado lapso, según el documento de Suárez.

Cuatro de los principales partidos del país drenaron el 80.4 % de los fondos destinados a esas organizaciones. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el de la Liberación Dominicana (PLD), el Reformista Social Cristiano (PRSC) y el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibieron 23,098.3 millones de pesos. Los restantes 5,614.1 millones de pesos fueron repartidos entre otros 55 partidos, agrupaciones y movimientos políticos, precisó.

El análisis del economista surge luego de que el Gobierno propusiera reducir un 50 % a la asignación presupuestaria de las organizaciones políticas, dentro de un paquete de medidas de austeridad para enfrentar el impacto económico derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Ley Electoral

Las transferencias o aportes del Estado a los partidos políticos se iniciaron en el 1998 por mandato de la Ley Electoral, que en su artículo 49 dispone la consignación en el presupuesto de un fondo equivalente al 1/2 % de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 1/4 % en el período que no haya comicios, recursos que serían distribuidos según con la proporción de votos obtenidos.

De cumplirse con lo establecido en la legislación sobre asignación económica a los partidos, en el 2026 se debió consignar en el presupuesto un monto de al menos 3,355.6 millones de pesos.

Sin embargo, el Presupuesto General del Estado (PGE) para este año ordena entregar a esas organizaciones 1,620 millones de pesos, que equivalen al 48.3 % de lo que establece la Ley 20-23.

Lo anterior significa que la Ley de PGE para este año modificó, al igual que muchas otras, lo que dispone la Ley Electoral, disminuyendo en 1,735.6 millones de pesos el aporte del Estado a los partidos para este año, señala el análisis de Nelson Suárez.

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