El presidente Luis Abinader llega a Miami y se reúne con estudiantes dominicanos en Florida

El presidente Luis Abinader (c) en la Florida International University (FIU) este 16 de mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader arribó este sábado a las 2:00 de la tarde al Aeropuerto Internacional de Miami, en el marco de una visita oficial durante la cual sostendrá encuentros académicos y recibirá el prestigioso galardón "Champion of Freedom Award" (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU).

Como parte de su agenda en la ciudad estadounidense, el mandatario participó en un encuentro con estudiantes dominicanos de la FIU, donde compartió experiencias sobre liderazgo, democracia, desarrollo económico y los desafíos actuales de la región.

Durante la actividad, realizada en el área de negocios, ingeniería y política de la universidad, Abinader intercambió impresiones con jóvenes interesados en conocer las políticas impulsadas por su gestión para fortalecer el crecimiento económico y la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Asimismo, destacó el papel de la juventud en la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles.

Los estudiantes formularon preguntas sobre economía, gobernanza, transformación digital, seguridad, empleo juvenil y cooperación internacional. En ese contexto, el jefe de Estado expuso algunas de las iniciativas desarrolladas por su gobierno para promover la transparencia institucional, atraer inversiones y generar mayores oportunidades para los jóvenes.

Importancia de la educación y la innovación

El mandatario también resaltó la importancia de la educación, la innovación y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el desarrollo de los países de la región. Además, valoró el trabajo del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y las oportunidades de formación tecnológica que ofrece a la juventud dominicana.

En otro orden, Abinader se refirió a la situación internacional y aseguró que su gobierno trabaja para mitigar los efectos de la guerra sobre la economía nacional. También destacó proyectos estratégicos como el Puerto Espacial de Pedernales, el desarrollo turístico de provincias como Puerto Plata, Samaná, Miches y Pedernales, así como el fortalecimiento de las zonas francas y el sector turístico.

Legado de institucionalidad y transparencia

El presidente afirmó que uno de los principales legados de su gestión será el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia, al tiempo que exhortó a los jóvenes a mantenerse comprometidos con la defensa de los valores democráticos y el pensamiento crítico.

La participación del mandatario en este encuentro académico se produce previo a la ceremonia en la que será reconocido por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la FIU, entidad que destacó su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado y el fortalecimiento democrático en la región.

Leer más Presidente Abinader amplía vigencia de las licencias de conducir para mayores de 65 años