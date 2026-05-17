Crisis en alcaldía de Las Charcas: vicealcaldesa asumirá cargo y alcalde denuncia "golpe de Estado"
La vicealcaldesa asegura que Brennis Jonathan Fontanez presentó una renuncia "irrevocable"; este niega haber dimitido
Un conflicto político se ha desatado en el ayuntamiento del municipio de Las Charcas, en la provincia Azua, luego de que la Sala Capitular juramentara el pasado viernes a la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte como nueva alcaldesa, tras la supuesta renuncia del alcalde Brennis Jonathan Fontanez, quien negó haber dimitido.
Sánchez Agramonte afirmó que Fontanez presentó una carta de renuncia "irrevocable" dirigida al Concejo de Regidores, documento que —según explicó— fue leído y aprobado durante una sesión el 24 de abril en la que el propio alcalde estuvo presente.
Tras negar su renuncia, Fontanez adelantó que acudirá a la justicia para invalidar la juramentación de Sánchez Agramonte, la que calificó como un "golpe de Estado" sin precedente en el país.
Asimismo, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, expresó su rechazo a lo que tildó "un intento de despojar de su cargo al alcalde del municipio de Las Charcas, en la provincia de Azua".
Núñez denunció que el pasado viernes 15 de mayo, la vicealcaldesa, quien es reformista, y tres regidores intentaron darle un golpe de Estado a Brennis Jonathan Fontanez, quien es perremeísta.
Atribuyó la juramentación de Sánchez Agramonte a "un supuesto acuerdo de aposento" para destituir a Fontanez, lo que, a su entender "carece de legalidad y vulnera el principio de autodeterminación de los votantes" del municipio.
Asegura tomará posesión este lunes
Entrevistada vía telefónica, la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte afirma que el alcalde debe someter ante los tribunales a quien entiende le falsificó su firma. Adelantó también que "en las próximas horas", de este lunes, tomará posesión.
- "Si él (el alcalde) entiende que les fueron vulnerados sus derechos, como él alega que le han querido dar un golpe de Estado él simplemente tiene que proceder por las vías correspondientes legales para que él demuestre que esa firma no fue él que la estampó y que proceda legalmente contra el que entiende le falsificó su firma", indicó Sánchez Agramonte.
Sostuvo que la carta de renuncia se conoció en esa sesión del 24 de abril como último punto luego de la presentación de memoria del alcalde.
Explicó que su juramentación se hizo el viernes porque la ley otorga 15 días hábiles para que la Sala Capitular lo haga.
Dijo que la Sala Capitular está compuesta por cinco regidores, dos del PRM, dos del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo. El presidente actual de la Sala Capitular, que fue escogido el 24 de abril, es de la Fuerza del Pueblo. Se estableció que se llama Steven Báez Terrero.
Fedomu dice tratará de impedirlo
El presidente de Fedomu, Nelson Núñez, dijo a Diario Libre que notificará un acto a la vicealcaldesa para que se abstenga de asumir como alcaldesa porque sería una "posición ilegal",
Dijo también que someterán un recurso al Tribunal Administrativo este lunes o el martes "para dejar sin efecto esa medida que ellos (la Sala Capitular) han tomado".