La Altagracia: Consejo Provincial de Desarrollo prioriza obras estratégicas para el presupuesto 2027

La reunión contó con la participación de representantes de líderes sociales, comunitarios y actores económicos de la provincia. ( PATRICIA HEREDIA )

La gobernadora de la provincia La Altagracia, Daisy Francisca De Óleo, encabezó este lunes un encuentro del Consejo Provincial de Desarrollo, en el que autoridades gubernamentales, congresistas, alcaldes, empresarios y representantes comunitarios priorizaron una serie de obras consideradas fundamentales para el desarrollo social, económico y territorial de la demarcación, con miras a su inclusión en el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2027.

La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, entre ellos Erick Dorrejo Medina, así como líderes sociales, comunitarios y actores económicos de la provincia, quienes debatieron y aprobaron diversas iniciativas de infraestructura y servicios básicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-165532-2-ed054974.jpeg Encuentro del Consejo Provincial de Desarrollo. (PATRICIA HEREDIA)

Durante sus palabras de apertura, la gobernadora De Óleo destacó la importancia del encuentro y valoró la amplia participación de los diferentes sectores de la provincia.

"Esperamos y deseamos que esta sea una actividad de gran esfuerzo, que podamos ponernos de acuerdo para coordinar acciones en beneficio de nuestra provincia y de nuestra comunidad", expresó.

La representante del Poder Ejecutivo explicó que el objetivo principal del encuentro fue definir las obras de mayor impacto para el desarrollo provincial, tomando en cuenta el crecimiento acelerado que experimenta La Altagracia.

"Sabemos que nuestra provincia va en un crecimiento acelerado y, basado en eso, hemos acordado obras que vayan a beneficiar a nuestros comunitarios de una manera organizada. Lo que se quiere es priorizar obras donde nos beneficiemos todos y que abarquen la provincia completa", manifestó.

Acciones y prioridades

Entre las principales obras priorizadas figuran la construcción de un sistema pluvial para la provincia, un hospital de segundo nivel en el distrito municipal Verón-Punta Cana, plantas de tratamiento, nuevos centros de atención primaria, elevados y la reconstrucción de importantes carreteras.

Asimismo, fueron aprobados proyectos como la construcción de un subcentro universitario de la UASD en Verón-Punta Cana, la Ciudad Judicial en Higüey, edificios de oficinas públicas, una procesadora de lácteos mediante alianza público-privada y la reconstrucción de las carreteras Higüey–La Otra Banda–Santa Clara –Santana.

Durante el proceso de validación, las obras fueron sometidas a votación entre los integrantes del Consejo Provincial de Desarrollo, quienes levantaban la mano para aprobar o rechazar cada propuesta presentada.

Metodología y evaluación

Erick Dorrejo Medina, representante del Ministerio de Hacienda y Economía, explicó que este proceso forma parte de una nueva metodología impulsada por el Gobierno central tras la fusión entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, establecida mediante la Ley 45-25.

Indicó que el objetivo es vincular directamente la planificación con la asignación presupuestaria, evitando que las demandas priorizadas por las provincias queden fuera del presupuesto nacional.

"Lo que queremos es revertir eso. Antes se hacía una lista muy larga de necesidades y luego se priorizaba en Santo Domingo. Ahora queremos que la priorización se haga aquí, en el territorio", sostuvo.

Dorrejo Medina señaló que las propuestas levantadas en el encuentro serán evaluadas entre junio y septiembre por las distintas sectoriales del Gobierno, las cuales determinarán la viabilidad técnica y presupuestaria de cada proyecto.

Explicó, además, que las obras aprobadas en el Consejo Provincial tendrán carácter vinculante dentro de la propuesta presupuestaria del año 2027, aunque aclaró que su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de los estudios técnicos correspondientes.

"La garantía es que, si estas obras están dentro de los techos presupuestarios y son prioridades, van a ser incluidas", afirmó.

Entre las obras aprobadas también figuran la construcción de un elevado en el cruce Friusa–Coco Loco, la reconstrucción de la carretera Higüey–Santa Clara–Mata Chalupe y la construcción de unidades de atención primaria en Verón y Villa Cerro.

Las autoridades resaltaron, además, la participación del sector privado y empresarial en el proceso de priorización, señalando que algunas iniciativas podrían ejecutarse mediante alianzas público-privadas.

El encuentro forma parte de una jornada nacional de consultas impulsada por el Gobierno dominicano para recoger las principales demandas provinciales y fortalecer la territorialización de las políticas públicas.

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