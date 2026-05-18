Eugenio Cedeño llama a Abinader a "poner orden" en el PRM por tema de elección de nuevas autoridades

El diputado por la provincia La Romana y aspirante a la secretaría general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga y "ponga orden" dentro de la organización oficialista, ante lo que considera señales de desconexión con la militancia del partido.

Durante un acto político, el legislador advirtió que el principal riesgo que enfrenta el PRM es olvidar sus orígenes y cerrar espacios de participación a las bases de la organización, situación que, según afirmó, podría generar indignación entre los militantes.

Cedeño aspira a la secretaría general del partido oficialista y rechaza la decisión de la Dirección Ejecutiva de la organización de someter a la Convención Nacional la propuesta de extender por un año la "dirección nacional del partido" y "hasta por dos años de las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales".

"El reto y el riesgo que coge este partido es precisamente ese, olvidar de dónde venimos", expresó Cedeño, quien defendió el derecho de los dirigentes y simpatizantes a seguir teniendo oportunidades dentro de la estructura partidaria.

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Pide a Abinader dar "manotazo en la mesa"

En su discurso, el dirigente perremeísta también apeló a varias figuras del oficialismo, entre ellas José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, David Collado, Raquel Peña, Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, a quienes pidió actuar para evitar divisiones internas.

Cedeño sostuvo que es el momento de que el presidente Abinader "dé un manotazo en la mesa y ponga orden en la casa", al considerar que el liderazgo del mandatario debe intervenir antes de que el PRM tome "el derrotero que muchos quieren que vaya".

Asimismo, aseguró que dentro de la organización existen sectores a los que "les importa poco" una eventual desaparición del partido, postura con la que dijo no coincidir.

Llegó el momento en el que nuestro máximo líder @luisabinader venga a poner orden en la casa @PRM_Oficial @diputadosprm . La militancia lo exige. Pongamos el oído en el sentimiento del soberano.



Así concluimos anoche en Nueva York. #miVOTOmiVOZ. pic.twitter.com/VzoANMRzhd — Eugenio Cedeño Areche (@eugeniocedenolr) May 18, 2026

El legislador afirmó que el PRM representa años de esfuerzo y sacrificio colectivo, recordando que ayudó a construir la organización "con lágrimas y con sudor", al tiempo que defendió la necesidad de abrir espacios para las nuevas generaciones de dirigentes.

-Comunicado Oficial-



Direccion Ejecutiva someterá propuesta a Convención Nacional pic.twitter.com/q7fO3wstA4 — PRM (@PRM_Oficial) May 15, 2026