Hipólito Mejía defiende el acuerdo del Gobierno con Estados Unidos sobre deportados

Al referirse al acuerdo para recibir deportados de EE. UU. en territorio dominicano, el expresidente Hipólito Mejía dijo que en el país hay una cultura de criticarlo todo. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Hipólito Mejía defendió ayer el acuerdo suscrito entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos, bajo la iniciativa "Escudo de las Américas", el cual contempla la recepción temporal en el país de nacionales de terceros países deportados por la nación norteamericana.

Durante una entrevista concedida al arquitecto Kalil Michel Presbot por motivo del lanzamiento del programa "En Corto", transmitido por Telefuturo Canal 23, Mejía criticó la postura de rechazo generalizado que suele surgir en el país ante este tipo de iniciativas.

"Existe un síndrome en el país de que aquí se critica todo y se está en desacuerdo con todo; nos encanta eso, es un hobby ya, naturalmente", manifestó el exmandatario.

Comparó la situación actual con los cuestionamientos que recibió en su gestión presidencial cuando decidió avanzar hacia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

"Muchos amigos me decían que no era posible. Y yo decía: ¿De dónde acá si somos vecinos? ¿Con quién tenemos que tener armonía?", recordó.

En ese contexto, aseguró que, de haber estado en el lugar del presidente Luis Abinader "lo hubiese hecho exactamente igual".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/c1d2a859-e43b-4bdd-bc06-56a5c2d56cd5-4ea58ba0.jpg El expresidente Hipólito Mejia fue entrevistado por Kalil Michel en su programa En Corto. (CAPTURA DE VIDEO)

Autoridades del PRM

Al referirse al debate interno dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre la propuesta de extender el período de las actuales autoridades, el dirigente político aclaró que se trata solo de una propuesta.

Explicó que la línea acordada previamente durante un retiro en Jarabacoa estipula que en las demarcaciones donde exista armonía y las autoridades hayan trabajado bien, se recurrirá al consenso para evitar conflictos.

"Yo soy de los que creo que no podemos imponer a la mayoría de los dirigentes del partido, ni de las provincias, ni en el país, un candidato como nos dé la gana a nosotros. Tenemos que ir al seno de la sociedad", enfatizó Mejía, recordando su propia experiencia de competencia interna como ejemplo de que los procesos democráticos fortalecen la unidad posterior.

"Aquí habrá una mujer presidenta"

El exmandatario afirmó que su hija la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, será la próxima presidenta de la República.

"Aquí va a haber una mujer presidenta. Y será Carolina Mejía", aseguró. Destacó el posicionamiento de la alcaldesa de la capital, asegurando que cuenta con un 85 % de aprobación por parte de los capitaleños y que ha logrado romper con el esquema tradicional del machismo.

"Una funcionaria de la estirpe, la inteligencia y la honestidad de Carolina Mejía hay que traerla de otro país", sostuvo.