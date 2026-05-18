Queda resuelto el conflicto en la alcaldía de Las Charcas; alcalde Brennis Fontanez sigue al frente

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, dijo que el conflicto en la alcaldía de Las Charcas fue subsanado la tarde de este lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Quedó resuelto este lunes el conflicto político surgido en el ayuntamiento de Las Charcas, provincia Azua, luego de que el alcalde Brennis Jonathan Fontanez retomara sus funciones, tras la controversia generada por su supuesta renuncia, situación que llevó a la juramentación de la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte como alcaldesa interina el pasado viernes.

La información fue confirmada a Diario Libre por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, quien indicó que la situación fue solucionada hoy mediante la intervención de los partidos políticos involucrados, sin necesidad de acudir a los tribunales.

"Gracias a Dios, en la tarde de hoy, la intervención de los partidos políticos permitió resolver todo sin ningún tipo de inconveniente" Nelson Núñez Presidente de Fedomu “

Indicó que sostuvieron conversaciones con la vicealcaldesa Sánchez Agramonte, con quien lograron un acuerdo que devolvió la normalidad al cabildo.

¿Cómo se originó el conflicto?

El dirigente municipal expuso que el conflicto se originó por una carta firmada durante la campaña electoral entre Fontanez y Sánchez Agramonte, mediante la cual el entonces candidato habría prometido cederle la alcaldía a mitad del período de gestión, "es decir, dos años para Fontanez y los otros dos para Sánchez Agramonte", agregó.

No obstante, sostuvo que dicho documento carece de validez jurídica debido a que fue firmado cuando Fontanez aún no era alcalde electo.

"Era una promesa de campaña. Él firmó como candidato, no como alcalde, por lo que entendemos que ese documento no tenía validez legal", afirmó.

El presidente de Fedomu señaló que la vicealcaldesa intentó hacer valer ese acuerdo ante los regidores, situación que, según dijo, fue aprovechada por representantes de la oposición para promover la juramentación realizada el pasado viernes.

Explicó además que tres de los cinco regidores establecidos conocieron el documento sin notificar al alcalde sobre la sesión en la que se tomaría la decisión.

También sostuvo que el proceso se realizó sin la integración completa del concejo municipal, ya que uno de los propios regidores fungió como secretario durante la reunión.

Razones para ceder alcaldía

El dirigente reiteró que la Constitución de la República Dominicana y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establecen que un alcalde electo solo puede perder sus funciones mediante renuncia formal en el ejercicio del cargo, fallecimiento o por una sentencia definitiva.

Añadió que en la mediación participaron representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Te puede interesar Comunitarios del sector Las Charcas realizan piquete frente a Obras Públicas de Santiago