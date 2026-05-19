Cámara de Cuentas establece uso obligatorio de plataforma digital para reportes de gobiernos locales

La Cámara de Cuentas indicó que la medida forma parte del proceso de transformación digital y modernización institucional que lidera. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó que hoy, a partir del 1 de junio de 2026, todos los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, así como las juntas de los distritos municipales, deberán usar un nuevo sistema digital para sus reportes de rendiciones de cuentas, presupuestos y ejecuciones presupuestarias.

El organismo fiscalizador explicó que se trata del Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas (Siceep), que será el único medio oficial.

Indicó que esta medida forma parte del proceso de transformación digital y modernización institucional.

Mediante una nota de prensa señaló que la medida tiene el objetivo de optimizar los procesos administrativos, garantizar la transparencia y cumplir estrictamente con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento de Aplicación de la Ley 18-24, que ordena que las obligaciones de rendición de cuentas se realicen a través de canales digitales oficiales.

Te puede interesar Emma Polanco dice aumento salarial era un incentivo por la carga de trabajo en la Cámara de Cuentas

No recibirá más documentos por vías tradicionales

Luego de la entrada en vigor de esta disposición, la Cámara de Cuentas advirtió que no recibirá más documentación en formato físico, ni en formato electrónico, por vías tradicionales.

Dijo que todas las gestiones correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y periodos posteriores se realizarán exclusivamente mediante la plataforma digital del Siceep, diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y asegurar el control externo de los recursos públicos.

Para apoyar a las entidades en el proceso de adaptación y resolver dudas sobre el uso de la plataforma, la CCRD exhorta a comunicarse con la entidad con los siguientes canales de comunicación:

Teléfonos: (809) 682-3290, con las extensiones 340, 3406 y 3407; línea directa (809) 682-3425; y número móvil (829) 421-0966

Correo electrónico: glocales@camaradecuentas.gob.do

Para atención presencial: sede principal de la CCRD en Santo Domingo; y la Oficina Regional de Servicios, ubicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, para las entidades de la región norte.

Leer más Cámara de Cuentas deja sin efecto resolución que disponía aumento de "beneficios" del Pleno