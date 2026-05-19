"El voto femenino costó sudor, lágrimas y sangre", afirma Mu-Kien Sang en acto del TSE

La historiadora Mu-Kien Sang Ben durante la conferencia por el Día Nacional de las Sufragistas. ( FUENTE EXTERNA )

El legado de las mujeres que propiciaron el derecho al voto en el país fue el centro del acto conmemorativo por el Día Nacional de las Sufragistas, celebrado este martes por el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde autoridades y especialistas advirtieron que la igualdad sustantiva y la representación política efectiva continúan siendo retos pendientes en el país.

La actividad, desarrollada bajo el lema "Del sufragio a la igualdad sustantiva: el desafío continúa", fue organizada por la División de Igualdad de Género del TSE y reunió a representantes del sistema de justicia, órganos electorales, dirigentes políticos, académicos y miembros de la sociedad civil en la Universidad APEC.

Legado sufragista El Día Nacional de las Sufragistas fue promulgado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 132-23, en reconocimiento a la lucha incansable del movimiento sufragista dominicano en favor de los derechos y la igualdad de las mujeres. Por medio de ese esfuerzo, las dominicanas conquistaron el derecho al voto en el año 1942. Se conmemora cada 16 de mayo. Esta fecha rinde homenaje a las propiciadoras del sufragio femenino en el país, entre las que destacan Abigaíl Mejía, Ercilia Pepín, Patria Mella, Amada Nivar de Pittaluga, Celeste Woss y Gil, Delia Weber, Carmen González de Peynado, Aída Cartagena Portalatín, Elila Mena y Carmen Lara Fernández, entre muchas otras mujeres.

Movimiento sufragista

La conferencia magistral estuvo a cargo de la historiadora Mu-Kien Sang Ben, quien realizó un recorrido por la evolución del movimiento sufragista dominicano y reivindicó el papel de las mujeres que desafiaron las estructuras de exclusión social y política.

Sang Ben sostuvo que "las mujeres de todos los tiempos, apartadas a un segundo plano, encontraron en la lectura una forma de liberación y reivindicación", y aseguró que los avances alcanzados han sido posibles gracias a quienes se atrevieron a desafiar las limitaciones impuestas por la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/d8404f23-a4a2-4efd-b294-49e9d0316985-28b6810a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/d8404f23-a4a2-4efd-b294-49e9d0316985-28b6810a.jpg Dolores Fernández, Yorlin Lisett Vásquez Castro, Mu-Kien Sang Ben, Fernando Fernández Cruz, Lenis García Guzmán, Ygnacio Pascual Camacho, Pedro P. Yermenos Forastieri, Alejandro Moscoso Segarra, Gloria Reyes, Army Ferreira y Rosario Espinal. (FUENTE EXTERNA)

La historiadora recordó figuras de la historia dominicana y latinoamericana, entre ellas Manuela Díez, Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez, Salomé Ureña y Ercilia Pepín, a quienes definió como mujeres "valientes por enfrentar la marginación y abrir espacios para futuras generaciones".

Asimismo, destacó el rol de organizaciones como Acción Feminista Dominicana, fundada en 1931, y el Club Nosotras, creado en 1927 y encabezado por Abigaíl Mejía, en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y la conquista del sufragio femenino.

"El voto femenino costó sudor, lágrimas y sangre", expresó, al destacar que el derecho al sufragio fue el resultado de décadas de lucha y sacrificio.

En esa misma línea hizo un llamado a las nuevas generaciones a defender el ejercicio del voto como expresión de la soberanía popular y de la conciencia democrática.

"Tenemos el deber de defender el voto a capa y espada, porque representa el ejercicio ciudadano de la soberanía", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-19-at-83527-pm-3bf040b8.jpeg La moderadora del panel Yorlin Lisett Vásquez Castro, jueza de la Suprema Corte de Justicia; la magistrada del Tribunal Constitucional, Army Ferreira; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la integrante de la Junta Central Electoral, Dolores Fernández y la politóloga Rosario Espinal. (FUENTE EXTERNA)

Igualdad sustantiva

En la actividad también se desarrolló un panel sobre los desafíos actuales para alcanzar la igualdad sustantiva, con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la magistrada del Tribunal Constitucional, Army Ferreira; la politóloga Rosario Espinal y la integrante de la Junta Central Electoral, Dolores Fernández. La igualdad sustantiva se define como el ejercicio pleno, real y material de los derechos humanos y las libertades en la vida diaria.

Durante su intervención, Gloria Reyes identificó entre los principales retos la persistencia de estructuras culturales machistas, la violencia política contra las mujeres, la desigualdad en el acceso al financiamiento electoral y la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado.

"Las mujeres que decidimos liderar o disputar el poder solemos enfrentar mecanismos de deslegitimación y violencia política", afirmó la ministra, quien también abogó por fortalecer las redes de apoyo y mentoría entre mujeres.

De su lado, la magistrada Army Ferreira destacó el papel de la jurisprudencia constitucional en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y consideró que uno de los principales desafíos continúa siendo transformar la cultura política dominicana.

Mientras, Rosario Espinal defendió la cuota de representación como un mecanismo que ha permitido aumentar la participación femenina en espacios de elección popular, especialmente en órganos legislativos y municipales.

"Sería ideal no necesitar cuotas si existiera igualdad real entre hombres y mujeres, pero esa igualdad todavía no existe", sostuvo.

En tanto, Dolores Fernández señaló que la democracia paritaria sigue siendo una deuda pendiente y llamó a fortalecer los mecanismos internos de los partidos políticos para garantizar mayor equidad en las candidaturas y en los espacios de toma de decisiones.

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