Fallece Pedro Agustín Bretón Taveras, dirigente político y referente del sector agropecuario

Pedro Agustín Bretón Taveras fue senador y destacado profesional de la agropecuaria. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este jueves en la provincia de Santiago Pedro Agustín Bretón Taveras, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y reconocido profesional agropecuario.

Sus restos serán expuestos en el Parque Memorial Fuente de Luz, el sábado 23 de mayo, capilla B, a partir de las 9 de la mañana, se informó a través de una nota de prensa.

La misa de cuerpo presente se realizará a las 2:00 de la tarde, en el salón Ecuménico y la inhumación se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde, el mismo día.

Trayectoria y contribuciones en el sector agropecuario

Pedro Bretón Taveras dedicó gran parte de su vida al servicio público, impulsando el desarrollo agropecuario, institucional y político de la República Dominicana.

Durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer se desempeñó como funcionario público, entre las posiciones que ocupó, fue administrador del Banco Agrícola, director del Instituto del Tabaco, director Regional Agropecuario de la Zona Norte, director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y ministro designado de Agricultura.

El político fue senador de la República por la provincia de Santiago desde 1982 a 1986.

Bretón Taveras impulsó profundas transformaciones en el sector agropecuario nacional, destacándose por la descentralización de los servicios agrícolas hacia las zonas productivas del país, acercando la asistencia técnica directamente a los productores.

Fue además uno de los principales impulsores de modelos modernos de planificación agropecuaria regional, promoviendo la integración multidisciplinaria y la organización comunitaria rural.

Participó en la concepción del Plan Sierra, iniciativa emblemática de desarrollo sostenible y protección ambiental en la región del Cibao.

Al dirigente reformista Bretón Taveras le sobrevive su esposa Mery Estévez, hijos, nietos y demás familiares.