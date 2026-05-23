Tony Raful es designado embajador concurrente en Guinea Ecuatorial

Tony Raful, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España. ( FUENTE EXTERNA )

El diplomático Tony Raful fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, de la República Dominicana en la República de Guinea Ecuatorial, con sede en el Reino de España.

La decisión está contenida en el decreto 284-26, emitido por el presidente Luis Abinader el pasado 27 de abril.

Las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Guinea Ecuatorial fueron establecidas oficialmente el 28 de septiembre de 2007. Posteriormente, en 2024, ambas naciones firmaron un acuerdo para la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, el cual fue aprobado por el Senado de la República en octubre de 2025 y por la Cámara de Diputados el pasado 19 de mayo.

La cantidad de dominicanos en territorio africano no ha sido precisada oficialmente; sin embargo, datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) estiman que al menos 4,685 residen fuera de América y Europa, los continentes con mayor presencia de la diáspora nacional.

Raful mantiene su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España y el Principado de Andorra, ambas delegaciones con sede en España.

Méritos y trayectoria diplomática de Raful

A sus 75 años, Tony Raful Tejada es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y se ha desempeñado como diputado en distintos períodos. Además, fue ministro de Cultura entre 2000 y 2004 y recibió el Premio Nacional de Literatura en 2014.

Entre 2020 y 2024, Raful ejerció como embajador dominicano en Italia, donde impulsó importantes avances en la relación bilateral, lo que le valió recibir el año pasado la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia, una de las distinciones más prestigiosas de ese país para personalidades extranjeras que se han destacado por fortalecer los vínculos de Italia con el mundo.

Uno de los logros más destacados durante su gestión diplomática en Italia fue la firma, en 2021, del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas, iniciativa que dio paso a un diálogo estructurado entre ambos países y facilitó la cooperación en áreas como diplomacia, cultura y gastronomía.

Además, lideró la puesta en marcha de la Primera Misión Satelital Dominicana, en alianza con el Instituto Ítalo-Latinoamericano.

En esa gestión, también promovió la creación del primer doctorado en Ingeniería Sísmica de República Dominicana, fortaleció programas educativos como Steam y fomentó la diplomacia sanitaria mediante alianzas con la Universidad de Bolonia.

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