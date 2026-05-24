A Danilo le parece "sumamente sospechoso" que la JCE prohíba encuestas ahora

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, reaccionó este fin de semana a la reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de eliminar el uso de encuestas en el actual proceso político, calificándola como "sumamente sospechosa".

Medina, quien encabezó una multitudinaria asamblea en la provincia Sánchez Ramírez, afirmó que aunque la ley faculta a la JCE para tomar esa medida, resulta cuestionable que se haga en este momento del escenario electoral.

"Lo que no se hizo en el 2024, cuando se utilizaron las encuestas para crear una percepción de invencibilidad del gobierno, ahora se prohíbe. En ese momento sacaban dos y tres encuestas por mes para presentar a la oposición en el suelo y al gobierno en alza", expresó.

El exmandatario sostuvo que la decisión responde al temor del oficialismo de que se conozca su realidad electoral actual. "Ahora el gobierno tiene miedo de que se sepa la verdad de cuál es su situación electoral, y prohíben las encuestas para que la población no se entere del descalabro que vive el partido de gobierno", agregó.

#DelPartidoPLD | Danilo considera sospechoso la prohibición ahora a las publicaciones de encuestas. pic.twitter.com/9A4Ib3LqUA — PLD (@PLDenlinea) May 24, 2026

El escenario de los precandidatos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/pld-sanchez-ramirez-9473cacc.jpg Asamblea regional en Sánchez Ramírez. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a la agenda interna del PLD, Medina explicó que tras concluir el ciclo de asambleas nacionales, el protagonismo pasará a los precandidatos presidenciales.

"Cuando terminen estas asambleas, el escenario queda en manos de los precandidatos, quienes saldrán a las calles a hacer campaña para conquistar la candidatura oficial del partido. Van a encontrar un terreno abonado, porque el PLD hoy está de pie", aseguró.

El líder político también aclaró que el denominado "rinconcito" donde recibe dirigentes no es más que su espacio de trabajo. "Esa es mi oficina. La gente va y yo los juramento ahí. Todos los días estoy juramentando personas, pero no ando detrás de nadie; ellos vienen voluntariamente", indicó.

Medina estuvo acompañado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, así como por vicepresidentes del partido y miembros de los comités Político y Central.