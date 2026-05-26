Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado de América Latina, según medición regional

El presidente de la República, Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader se posicionó como uno de los tres mandatarios mejor valorados de América Latina, al alcanzar un 60.2 % de imagen positiva, según la medición regional de CB Global Data divulgada por Bloomberg Línea.

El jefe de Estado dominicano mejoró casi tres puntos respecto a abril, cuando registraba 57.3 %, y quedó solo por detrás de la mexicana Claudia Sheinbaum y del salvadoreño Nayib Bukele.

La encuesta, realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región, refleja un escenario político fragmentado. Mientras varios gobiernos enfrentan erosión de apoyo por inflación, polarización y desgaste institucional, Abinader aparece entre los pocos líderes que logran sostener e incluso aumentar su aprobación.

Factores que explican la estabilidad política de Abinader

El estudio sitúa a Sheinbaum en el primer lugar con 67.8 % de favorabilidad y a Bukele en segundo con 67.5 %, ambos con ligeras caídas respecto a la medición anterior. El mandatario dominicano ocupa la tercera posición regional, por delante del boliviano Rodrigo Paz, que obtuvo 55.6 %.

En los medios regionales se atribuye la estabilidad política de Abinader a factores como el crecimiento del turismo, la inversión extranjera, la percepción de estabilidad macroeconómica y el manejo de la crisis haitiana, aunque persisten preocupaciones por el costo de vida y la inflación.