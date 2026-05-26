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Valoración de Abinader
Valoración de Abinader

Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado de América Latina, según medición regional

El jefe de Estado quedó solo por detrás de la mexicana Claudia Sheinbaum y del salvadoreño Nayib Bukele

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    Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado de América Latina, según medición regional
    El presidente de la República, Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    El presidente Luis Abinader se posicionó como uno de los tres mandatarios mejor valorados de América Latina, al alcanzar un 60.2 % de imagen positiva, según la medición regional de CB Global Data divulgada por Bloomberg Línea.

    El jefe de Estado dominicano mejoró casi tres puntos respecto a abril, cuando registraba 57.3 %, y quedó solo por detrás de la mexicana Claudia Sheinbaum y del salvadoreño Nayib Bukele

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    La encuesta, realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región, refleja un escenario político fragmentado. Mientras varios gobiernos enfrentan erosión de apoyo por inflación, polarización y desgaste institucional, Abinader aparece entre los pocos líderes que logran sostener e incluso aumentar su aprobación. 

    Factores que explican la estabilidad política de Abinader

    El estudio sitúa a Sheinbaum en el primer lugar con 67.8 % de favorabilidad y a Bukele en segundo con 67.5 %, ambos con ligeras caídas respecto a la medición anterior. El mandatario dominicano ocupa la tercera posición regional, por delante del boliviano Rodrigo Paz, que obtuvo 55.6 %. 

    • En los medios regionales se atribuye  la estabilidad política de Abinader a factores como el crecimiento del turismo, la inversión extranjera, la percepción de estabilidad macroeconómica y el manejo de la crisis haitiana, aunque persisten preocupaciones por el costo de vida y la inflación. 
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