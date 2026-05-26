Diputada Carlixta Paula revela en plena sesión de la Cámara de Diputados que está "libre de cáncer"

La diputada Carlixta Carolina Paula De la Cruz, representante del PRM por San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La diputada Carlixta Carolina Paula de la Cruz (SPM) anunció este martes en la sesión de la Cámara de Diputados que está libre de cáncer, luego de someterse a varios estudios médicos realizados hace tres semanas.

La legisladora reveló su estado de salud tras abordar el proyecto de resolución que solicita al presidente de la República. Luis Abinader, instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y al Servicio Nacional de Salud (SNS) para la construcción de un hospital regional traumatológico en la provincia San Pedro de Macorís.

Al tomar un turno durante la sesión legislativa, la representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó su agradecimiento a sus colegas, familiares, amigos y a todas las personas que oraron por su recuperación.

"Quiero aprovechar este turno para decirle y darle las gracias a todos, que debido a sus oraciones, al apoyo de cada uno de ustedes (...) Dios ha hecho el milagro. Hoy yo puedo decir: estoy libre de cáncer", manifestó la legisladora.

Dijo que hace tres semanas le hicieron todos los estudios y salió todo bien, "que no tengo cáncer".

Paula de la Cruz no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer que padecía. Sin embargo, se recuerda que estuvo ausente en múltiples sesiones celebradas entre el 16 de agosto de 2024 y el 9 de enero de 2025, debido a que recibía tratamiento médico fuera del país.

La diputada aprovechó su intervención para agradecer "a la iglesia y a todo aquel que tuvo la amabilidad de tomar y un momentico de su tiempo y pidió por mi salud".

Testimonio del presidente de la cámara baja

Su testimonio de superar este tipo de enfermedad se suma al del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien a finales del año pasado informó que había superado un cáncer de próstata tras completar 33 sesiones de terapia en la Clínica Cleveland, en Florida, Estados Unidos.

"Hoy terminé mi última terapia. Fueron 33 sesiones que me enseñaron que la vida vale cada segundo. Siempre hay motivo para agradecer", expresó en aquel entonces Pacheco en un video difundido en sus redes sociales.

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