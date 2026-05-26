La embajadora de España visita a Danilo Medina

Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en la República Dominicana, junto al expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, sostuvo un encuentro con el expresidente Danilo Medina en la Oficina Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

La visita se llevó a cabo en la sede presidencial del PLD, ubicada en la Zona Universitaria, donde ambas partes intercambiaron impresiones sobre la situación nacional en un ambiente de cordialidad y diálogo, refiere una nota de prensa de la organización.

La diplomática estuvo acompañada de una delegación de la embajada española en el país, mientras que Medina recibió personalmente a la representante del gobierno español.

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Según informó el PLD, el encuentro correspondió a una visita de cortesía previamente coordinada entre la misión diplomática de España y la presidencia de la organización política.

El diálogo entre Danilo Medina y la embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos se extendió por aproximadamente una hora.

La de EE.UU. también lo visitó

En marzo de este año, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, visitó al exmandatario en el mismo lugar. La visita se extendió por dos horas, conforme al despacho de prensa.