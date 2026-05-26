Gonzalo Castillo anuncia que Estados Unidos le restituyó su visa y agradece a Donald Trump

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, informó este martes que le fue restituido su visado estadounidense de 10 años por parte de las autoridades de ese país.

Castillo es miembro del Comité Político del partido opositor y fue su candidato presidencial en las elecciones de 2020. También fue ministro de Obras Públicas.

A través de un mensaje público en X, Castillo agradeció al gobierno estadounidense, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la decisión.

"Quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la restitución de mi visado de 10 años el día de hoy", expresó.

Se desconocía que Washington le había retirado el visado a Castillo.

Asimismo, señaló que la medida reafirma los valores de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales que, según indicó, distinguen a Estados Unidos, en el marco de la conmemoración de los 250 años de independencia de esa nación.

En la actualidad, el político está imputado de corrupción junto a otros exfuncionarios de la gestión de Danilo Medina. El viernes se dará el veredicto del juicio.

Hace unas semanas, Castillo anunció que volvería a las calles a hacer vida política.

Quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos, al presidente @realDonaldTrump y a la embajadora @AmbLeahCampos por la restitución de mi visado de 10 años el día de hoy.



En el marco de la conmemoración de sus 250 años de independencia, esta decisión reafirma los valores de... — Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) May 26, 2026