Miguel Mejía anuncia que superó cáncer que le afectaba

El abogado, dirigente político y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, informó que logró superar un linfoma de células T luego de permanecer durante seis meses bajo tratamiento médico en Sao Paulo, Brasil.

Mejía explicó que el proceso comenzó en diciembre de 2025, cuando detectó una protuberancia en la parte inguinal de su pierna izquierda, situación que lo llevó a trasladarse de urgencia a Brasil para recibir atención especializada.

Una nota de prensa señala que durante su tratamiento fue sometido a quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia focalizada en el Hospital Sirio-Libanés, donde enfrentó diversos efectos secundarios, entre ellos pérdida de cabello, masa muscular, apetito y fuerza física.

"El día que los médicos dijeron que ya no había rastro del linfoma comenzó mi victoria", expresó el dirigente político al referirse a los resultados obtenidos tras un Pet Scan general realizado el pasado 7 de mayo, el cual confirmó que la lesión fue superada totalmente y que ningún otro órgano resultó afectado.

Dice comienza a superar efectos secundarios

Aunque continúa en proceso de recuperación y seguimiento médico, Mejía aseguró que ya comienza a superar los efectos secundarios más severos del tratamiento y afirmó que vive una nueva etapa marcada por la esperanza, la fe y la gratitud.

El exministro de Integración Regional agradeció el apoyo recibido de familiares, amigos, compañeros políticos y del equipo médico que lo acompañó durante todo el proceso.