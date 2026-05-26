Raquel Peña informa el Gobierno trabaja en un subsidio focalizado para mitigar alza de combustibles

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, habló tras participar en el almuerzo empresarial "Construyendo Futuro Desde la Visión Empresarial", organizado por la Capex en Santiago. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo este martes que el Gobierno avanza hacia un subsidio focalizado para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles sobre los sectores más vulnerables de la población.

Explicó que la medida responde al conflicto internacional en Irán, que amenaza con seguir incrementando los costos del petróleo y afectar la economía dominicana.

"Vamos hacia un subsidio focalizado para que a los más vulnerables les duela menos en el bolsillo y en su calidad de vida, esta situación que se sale de nuestras manos", expresó Peña.

Seguimiento del Gobierno

Indicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de los acontecimientos internacionales y sus posibles repercusiones económicas en el país.

"Tenemos un presidente que día a día está midiendo y viendo cuáles son esos cambios que están sucediendo", sostuvo.

La vicepresidenta reconoció además que el Estado realiza un "gran sacrificio" con los subsidios a los combustibles para reducir el efecto de las alzas en los precios internacionales.

Raquel Peña habló sobre el tema tras participar en el almuerzo empresarial "Construyendo Futuro Desde la Visión Empresarial", organizado por la Capex. La actividad tuvo como orador invitado a Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y se celebró en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

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