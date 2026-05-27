"Esto es una decisión tomada con mucho respeto, bien ponderada, que no nace del enojo con nadie, sino de una profunda reflexión de hace meses". La expresión es del senador Antonio Taveras tras presentar su renuncia formal al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y declararse independiente.

En su discurso en la sesión de este miércoles en el Senado de la República, el legislador reconoció avances del Gobierno en algunas áreas, aunque expresó preocupación por la falta de reformas estructurales en el país y las expectativas que tenía cuando ingresó a la organización.

"Es justo reconocer que en estos últimos cinco años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público", expresó.

Sin embargo, sostuvo que observa "con profunda preocupación" cómo se han postergado transformaciones necesarias para el desarrollo nacional.

Crítica desarrollo nacional

"Seguimos atrapados en un modelo económico que crece pero que no genera suficientes oportunidades. La educación continúa sin producir la transformación social prometida. El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos", manifestó.

Taveras Guzmán también afirmó que "la lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia".

Asimismo, criticó las "políticas de corto plazo" y las "viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza".

"Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico", agregó.

Harolyn Gavilán Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)