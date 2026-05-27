El senador Antonio Taveras Guzmán anunció este miércoles su renuncia al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se declaró independiente durante un turno de ponencia en la sesión del Senado.

En su discurso, el legislador reconoció avances del Gobierno en algunas áreas, aunque expresó preocupación por la falta de reformas estructurales en el país.

"Es justo reconocer que en estos últimos cinco años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público", expresó.

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Sin embargo, sostuvo que observa "con profunda preocupación" cómo se han postergado transformaciones necesarias para el desarrollo nacional.

Crítica desarrollo nacional

"Seguimos atrapados en un modelo económico que crece pero que no genera suficientes oportunidades. La educación continúa sin producir la transformación social prometida. El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos", manifestó.

Taveras también afirmó que "la lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia".

Asimismo, criticó las "políticas de corto plazo" y las "viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza".

"Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico", agregó.

El senador explicó que su decisión responde a un acto de conciencia.

"Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo", expresó.

Seguirá labor legislativa

Al referirse a su nueva condición de independiente, indicó que continuará con su labor legislativa y respaldará las iniciativas que considere beneficiosas para el país.

"Continuaré mi trabajo legislativo con el mismo rigor de siempre. Seguiré siendo la voz de la agenda ciudadana y continuaré apoyando toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos", sostuvo el legislador.