Ginnette Bournigal dice que Antonio Taveras "huyó del partido que le dio un cargo"

La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, reaccionó la noche de este miércoles a la decisión del senador Antonio Taveras Guzmán de declararse "independiente" durante una sesión del Senado de la República, tras apartarse del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al ser abordada por miembros de la prensa, la legisladora oficialista cuestionó la postura asumida por Taveras Guzmán y consideró que su salida representa un alejamiento de la organización política que lo llevó al Congreso Nacional.

"Ah, yo no voy a especular. La buena voluntad de todos y cada uno. Que no suceda lo que hizo hoy el señor Taveras, que para mí huyó, después que llegó. Hoy tiene un cargo que le dio el PRM", expresó Bournigal al ser cuestionada por la prensa sobre el tema.

Las declaraciones de la congresista se producen luego de que Antonio Taveras Guzmán anunciara en la sesión del Senado de este miércoles que asumiría una posición independiente dentro del hemiciclo, generando reacciones entre dirigentes y legisladores del partido oficialista.

Alegatos de Taveras Guzmán

Al momento de anunciar su decisión, Taveras Guzmán expresó su descontento con el gobierno que ha estado realizando el PRM, aunque reconoció que ha tenido algunos logros.

"Es justo reconocer que en estos últimos cinco años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público", expresó.

Sin embargo, sostuvo que observa "con profunda preocupación" cómo se han postergado transformaciones necesarias para el desarrollo nacional.

Crítica desarrollo nacional

"Seguimos atrapados en un modelo económico que crece pero que no genera suficientes oportunidades. La educación continúa sin producir la transformación social prometida. El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos", manifestó.

Taveras Guzmán también afirmó que "la lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia".

También expresó que tomó la medida de distancairse del partido de gobierno producto de una reflexión, "no por enojo".

"Esto es una decisión tomada con mucho respeto, bien ponderada, que no nace del enojo con nadie, sino de una profunda reflexión de hace meses".