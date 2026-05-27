Hecmilio Galván asegura Abinader ha llevado a San José de Ocoa "a otro nivel"

Hecmilio Galván, director del FEDA, durante la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, afirmó este martes que el presidente Luis Abinader ha colocado a San José de Ocoa "en otro nivel", al encabezar una jornada orientada al fortalecimiento de la agricultura y el agroturismo en esa provincia.

Durante la "Segunda Ruta de las Montañas", el FEDA desarrolló 15 actividades en diferentes comunidades ocoeñas, enfocadas en agroecología, capacitación juvenil, empoderamiento femenino y arborización urbana.

La jornada incluyó la entrega de cartas órdenes para retirar 30 mil plántulas de café, semillas para huertos escolares y urbanos, herramientas agrícolas y gallinas ponedoras destinadas a mujeres de distintas comunidades.

Galván recorrió localidades como Rancho Arriba, Nizao, Mahoma El Derrumbao, La Ciénega, Sabana Larga y Naranjal, donde destacó el potencial agrícola y turístico de la provincia.

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El funcionario aseguró que el Gobierno impulsará proyectos relacionados con agroindustria, producción agroecológica de aguacates, café y cítricos, además de iniciativas para fortalecer el turismo rural y la protección de los bosques.

"Traeremos todos los programas del FEDA para que, juntos, logremos convertir a Ocoa en una provincia turística. El próximo año celebraremos el Festival de las Montañas", expresó.

Entre las actividades realizadas figura el programa "Siembra tu Patio", mediante el cual fueron distribuidas semillas y plantas para cultivos familiares, así como talleres de emprendimiento agropecuario dirigidos a jóvenes.

También se desarrollaron capacitaciones en agroecología y jornadas de arborización, concluyendo con la conformación de un comité gestor para organizar el Festival de las Montañas dedicado al aguacate