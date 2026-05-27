Dentro de los argumentos expuestos por el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, al anunciar este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y declararse legislador independiente, destacan sus críticas a una lucha contra la corrupción que, según afirmó, "se ha quedado a medio camino", así como a la permanencia de prácticas clientelares y la "pérdida del rumbo estratégico" del gobierno.

Durante un turno de ponencia en la sesión del Senado, Taveras Guzmán recordó que distintos sectores sociales respaldaron al presidente Luis Abinader "levantando causas", entre ellas "la lucha contra la corrupción y la impunidad, el necesario reconocimiento de derechos y la anhelada transformación social".

Sin embargo, sostuvo que muchas de esas metas no han sido alcanzadas plenamente.

"La lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia", expresó el legislador.

El congresista también manifestó preocupación por el aplazamiento de reformas estructurales y la pérdida del rumbo estratégico del gobierno.

"Observo con profunda preocupación cómo postergamos reformas estructurales que nos permitan avanzar como país" Antonio Taveras Guzmán Senador por la provincia Santo Domingo “

Agregó que "seguimos atrapados en un modelo económico que crece, pero que no genera suficientes oportunidades", mientras que "la educación continúa sin producir la transformación social prometida".

El senador señaló, además, que "el sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa" y que "la salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos".

En su intervención, también criticó la permanencia de prácticas políticas tradicionales.

"Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza", declaró.

Aunque reconoció avances "en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público", dijo que en los últimos años se cuestionó internamente sobre el cumplimiento de las promesas que motivaron el movimiento político y social de 2020, cuando el PRM llegó al poder derrotando al Partido de la Liberación Dominicana.

"¿Estamos cumpliendo con las causas que la ciudadanía reclamó en las calles?", planteó.

Labor legislativo

Taveras Guzmán aseguró que desde la independencia continuará apoyando "toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos".

Asimismo, sostuvo que se opondrá "a lo que socave los derechos de la gente y la democracia".

El legislador agradeció al presidente Luis Abinader, a la militancia del PRM y a los partidos que integraron la coalición oficialista "por su respeto y colaboración durante estos seis años".