Vicepresidenta sobre renuncia de Antonio Taveras: "Eso es problema de él"

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al encabezar la inauguración de la nueva torre de control en la Base Aerea de San Isidro este jueves 28 de mayo del 2026. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

Al ser cuestionada sobre la renuncia del senador de la provincia Santo Domingo Antonio Taveras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para desempeñar su labor como "independiente", la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, restó importancia a decisión que dejó a la organización oficialista sin representación senatorial en la provincia Santo Domingo.

"Eso es problema de él, esa fue su decisión" fue lo único que contestó la vicemandataria.

Habló del tema en el marco de la inauguración de la nueva torre de control en la Base Aérea de San Isidro la tarde de este jueves.

Renuncia del senador Taveras

Ayer miércoles el senador Antonio Taveras Guzmán anunció su decisión de abandonar el PRM y se declaró independiente durante un turno de ponencia en la sesión del Senado. Al hacerlo alegó su descontento con la política del gobierno, aunque le reconoció ciertos logros, pero dejó claro que no había realizado la gestión que esperaba cuando ingresó al partido.

El senador explicó que su decisión respondía a un acto de conciencia y reflexión.

"Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo", expresó.